Egyszerű elnöki döntéssel vették el egy végrehajtó irodáját, de Schadl Györgynek továbbra sincs mitől tartania

2026-03-02

A kar volt elnöke továbbra is százmilliókat kereshet a végrehajtói irodáján keresztül.

Lezárult a közigazgatási per annak a végrehajtónak az ügyében, akit egy igen egyszerű módszerrel fosztottak meg az irodájától – tudta meg az érintettől a hvg.

A portál felidézi, az eltávolításához mindössze arra volt szükség, hogy Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) elnöke kiadjon egy határozatot, amelyben tudatja a végrehajtóval:

a „súlyos” vagy „rendszeres” szabálytalanságok miatt megfosztják a pozíciójától, a döntés ellen pedig fellebbezni nem lehet.

Eddig alapvetően úgy lehetett elvenni egy végrehajtótól az irodáját, ha előtte lefolytattak egy igen hosszadalmas eljárást, Nagy László SZTFH-elnök viszont csak az ellenőrzés eredményére hivatkozva vette el az irodát az egyik végrehajtótól, anélkül, hogy az ellenőrzést követő fegyelmi eljárás végigfutott volna. Így a portál szerint a végrehajtónak esélye sem volt arra, hogy bebizonyítsa igazát, Nagy László határozata ellen pedig – amelyben az kimondták az iroda megszűnését – szintén nem lehetett fellebbezni.

Közigazgatási per ugyan indítható Nagy László döntése ellen, de ennek nincs halasztó hatálya, azaz az irodát be kellett zárni. Az érintett végrehajtó a hvg.hu-nak azt mondta,

Takács Katalin, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) hivatalvezetője a per alatt kezdeményezte az iroda kényszertörlését is a cégnyilvántartásból, „azaz azt is el akarták lehetetleníteni, hogy egyáltalán perbe lépjek”.

Végül ezt a kényszertörlést elutasították, az iroda eljutott a bíróságig, ott viszont a vélt szabálytalanságokat nem vizsgálták.

A végrehajtó azt is közölte a portállal, hogy a közigazgatási pert végül elveszítette, a bíróság ugyanis azt mondta ki, hogy nem sérültek a jogai. Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy tisztességes lett volna a hatósági eljárás, hanem mindössze azt, hogy az SZTFH elnöke a törvények szerint járt el. Kizárólag a jogszabályok alapján ugyanis Nagy Lászlónak joga van az ellenőrzés eredményeire hivatkozva, egy egyszerű határozattal bezáratni az irodát.

A Fővárosi Törvényszék a hvg.hu megkeresésére mindössze annyit közölt: a felperes keresetét elutasították. Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

„Indoklás nem volt. Arra sem kaptunk válasz, hogy a hatóság miért nem fegyelmi eljárást kezdeményezett, ahol lehetőségem lett volna érdemben védekezni”

– mondta a portálnak a végrehajtó, aki azt is jelezte, hogy a Kúriához és az Alkotmánybírósághoz fordul a bíróság döntése ellen. Hozzátette, esetében az elnöki döntés alapjául szolgáló ellenőrzést 2024 tavaszán folytatta le a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK), és csak olyan szabálytalanságokat találtak, amelyek szinte minden iroda működésénél becsúsznak. Szerinte a karnak eleve törvényi kötelessége lett volna jelezni, ha súlyos rendellenességet talál, de ilyen jelzés nem keletkezett. Az SZTFH elnöke tavaly januárban mégis megszüntette a végrehajtói szolgálatát.

A hvg.hu megjegyzi,

az érintett végrehajtó esetében tehát az ártatlanság vélelme nem volt fontos, a több százmilliós korrupcióval vádolt Schadl Györgynél viszont igen.

A végrehajtói kar volt elnöke esetében ugyanis – Jámbor András országgyűlési képviselő korábbi adatkérése alapján – jó eséllyel az történt, hogy az irodája ellenőrzését és az azutáni fegyelmi eljárást felfüggesztették a bírósági ítélet meghozataláig. Azaz – miután a határozatban az ellenőrzés eredményére kellene hivatkozni, de ezt az eljárást felfüggesztették a per végéig – az SZTFH elnöke még ha akarná, sem tudná megfosztani Schadl Györgyöt az irodájától. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kar volt elnöke továbbra is százmilliókat kereshet a végrehajtói irodáján keresztül.