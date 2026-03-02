Több mint húsz százalékkal ugrott meg reggel a földgáz ára Európában

Európa;Közel-Kelet;gázár;

2026-03-02 10:07:00 CET

A közel-keleti helyzet hatására.

Jelentős, 20 százalékot meghaladó drágulással indított a földgáz európai jegyzése hétfőn a közel-keleti helyzet okozta bizonytalanság hatására.

Az európai földgázár az irányadónak számító TTF holland tőzsde legközelebbi, áprilisi jegyzésében 20,10 százalékkal emelkedett:

1 megawattóra 38,38 euróba került fél kilenckor, a hétfői kereskedés első 30 perce után.

A földgázár kezdetben ennél magasabban, 39,30 eurón is állt. A jegyzés három hónapja 27,31 eurón, egy éve 36,83 eurón, két éve 28,64 eurón zárt.