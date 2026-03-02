Izrael csapásokat mért Libanonra, miután a Hezbollah rakétákkal és drónokkal támadta

Irán;Libanon;Izrael;Egyesült Államok;Hezbollah;

2026-03-02 07:21:00 CET

Több mint egy tucat robbanás rázta meg Bejrútot, tömegek indultak útnak, hogy elhagyják a libanoni fővárost.

Izrael hétfőn újabb légicsapásokat indított Teherán ellen, és kiterjesztette a katonai akciókat a Hezbollah síita milíciához köthető célpontokra Libanonban – írja a Reuters.

Izrael bejelentette, a Teherán egyik fő szövetségeséhez köthető helyszíneket azt követően támadta, hogy a Hezbollah elismerte, Ali Hamenei ajatollah meggyilkolására válaszul rakétákat és drónokat indított felé. Az izraeli hadsereg, az IDF jelentése szerint egy Libanonból kilőtt lövedéket sikerült elfogni, míg több másik az ország nyílt területein csapódott be.

A libanoni fővárost a hétfői támadások következtében több mint egy tucat robbanás rázta meg, és Izrael azt állítja, Bejrút közelében a Hezbollah magas rangú fegyvereseire is csapást mért. Az akciók miatt az emberek hajnalban gyalogosan és autóval indultak útnak, hogy elhagyják a libanoni fővárost. Pedig korábban tömegek érkeztek Bejrútba, miután az izraeli hadsereg dél-libanoni falvak és városok megtámadását helyezte kilátásba, ezzel összefüggésben pedig felszólította a lakosokat otthonaik elhagyására:

Vasárnap késő este az újabb iráni támadások miatt Izrael-szerte – köztük Tel-Avivban is – megszólaltak a légvédelmi szirénák. Közben azt is megerősítették, hogy három katona életét vesztette az Irán elleni katonai akcióban, a Reuters információi szerint egy kuvaiti bázison. Donald Trump amerikai elnök pedig közölte, a háború akár négy héten át is tarthat.

Ugyancsak a Reutersnek két, az ügyhöz közel álló forrás azt mondta: a Trump-adminisztráció tisztviselői vasárnap zárt ajtók mögötti tájékoztatókat tartottak, és ezeken arról számoltak be, nem állt rendelkezésre olyan hírszerzési információ, amely szerint Irán elsőként akart volna támadást indítani az amerikai erők ellen. Mint megírtuk, valamivel korábban újságírókat arról tájékoztattak, az amerikai elnök részben azért döntött a támadás indítása mellett, mert úgy vélték, Irán „akár megelőző jelleggel” csapást mérhet az amerikai erőkre a Közel-Keleten.