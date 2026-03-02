Az Orbán-kormány valamiért nem vette észre, hogy Izrael oldalán az Egyesült Államok is megtámadta Iránt

Orbán-kormány;Szijjártó Péter;Orbán Viktor;Egyesült Államok;terrorfenyegetettség;háború Iránban;

2026-03-02 10:32:00 CET

Miért vette volna.

„Háború Iránban! Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük egy fokozattal!” – jelentette be Orbán Viktor szombat délután az Izrael és az Egyesült Államok által kora reggel a perzsa ország ellen elindított katonai akció nyomán. Orbán Viktor azután tett bejelentést erről, hogy szombaton az iráni helyzet miatt ülést tartott a Védelmi Tanács.

Később egy videót is közzétett a Facebook-oldalán, amelyben azt mondta: az iráni események közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarországra, főleg az energiabiztonságra.

A közel-keleti térségben szolgálatot teljesítő magyar katonákat nem érte csapás, ők jól vannak – fogalmazott a kormányfő –, de számolni kell a terrorcselekmények valószínűségének az emelkedésével.

Az Orbán-kormány tagjai közül Szijjártó Péter és maga a miniszterelnök is következetesen hallgatott arról, hogy Izrael mellett az Egyesült Államok is részt vesz az Irán elleni háborúban. Ennek oka az úgynevezett Trump-féle Béketanács lehet, amelybe Orbánt is meghívta az amerikai elnök. Itt érdemes megemlíteni azt is: a háborús riogatás ellenére Ukrajna miatt a terrorkészültségi szintet nem emelték.

Magyarország területén eddig a terrorfenyegetettség készültségi szintjének a 3-as (közepes) fokozata volt érvényben. Ez azt jelentette, hogy a magyar emberek biztonságát közvetlenül fenyegető terrorcselekmény elkövetésére vonatkozó információ nincs a hatóságok birtokában. A 4 terrorfenyegetettség készültségi szint közül ez a második legenyhébb volt, azt a 2-est (magast), amelyről most Orbán Viktor tett bejelentést, egy 2015-ös kormányhatározat szerint akkor kell elrendelni, ha az ellenőrzött vagy részben ellenőrzött információk Magyarország konkrét veszélyeztetettségére utalnak, vagy Magyarországot fenyegető terrorcselekmény közvetlen bekövetkezésére utaló, konkrét információk állnak rendelkezésre.

Rétvári Bence belügyi államtitkár vasárnap arról beszélt, az emelés miatt megerősítik azon rendőrségi objektumok védelmét, ahol fegyvereket is tárolnak, illetve az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából fontos létesítményeknél rendszeres rendőri járőrözést rendeltek el.

Ugyancsak fokozott rendőri jelenlét lesz a jelentősebb közterületeken, azokon a területeken, ahol tömegek jelennek meg, illetve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér csarnokaiban, a bejáratoknál és a reptérre vezető úton is állandó rendőri jelenlétre kell számítani. Továbbá a schengeni övezeten belüli határokon is szúrópróbaszerű ellenőrzést tarthatnak a rendőrök – tette hozzá.

Arról is beszámolt, hogy a Budapestre bevezető utakon is lesznek rendőri ellenőrzések, és fokozott rendőri védelmet biztosítanak egyes nagykövetségeknek is – sorolta.

Szijjártó Péter külügyminiszter vasárnap bejelentette, a térség magyar nagykövetségein folyamatos a munkavégzés, a call center emelt létszámmal működik, a térségben tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma szombat reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt.