Magyar Péter nyilvánosságra hozta, kik állnak a Tisza Párt országos listájának az első öt helyén

országos lista;parlamenti választás;Tisza Párt;

2026-03-03 08:58:00 CET

Rost Andrea a második, Nagy Ervin nem szerepel az első öt között.

Kedd reggel Magyar Péter pártelnök nyilvánosságra hozta, ki szerepel a Tisza Párt országos listájának az első öt helyén. A politikus Facebook-posztjának a tanúsága szerint ő az első, a második helye a Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekesnőé, Rost Andreáé, aki a jász-nagykun-szolnok 1-es számú egyéni választókerületben indul a 2026. április 12-i parlamenti választáson, a harmadik a szabolcs-szatmár-beregi 1-es számú egyéni választókerületben induló Gajdos László , a negyedik Forsthoffer Ágnes Tisza-alelnök (veszprémi 1-es számú egyéni választókerület) , az ötödik pedig Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági szakértője az országos listán.

Mindez azt jelenti, hogy a Tisza Párt két másik alelnöke, Radnai Márk, illetve Tarr Zoltán nincs a első ötben, ahogyan a politikai alakulat ismert arca, a Jászai Mari-díjas színész, Nagy Ervin sem.