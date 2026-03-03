Kuncze Gábor: Ha Magyar Péternek lenne kétharmada, egy kis időre bizalmat kapna tőlem

választások;interjú;Kuncze Gábor;

2026-03-03 05:50:00 CET

A Demokratikus Koalíciót támogatja a parlamenti választáson, de nem készül visszatérni a politikába - mondta lapunknak Kuncze Gábor. Az SZDSZ egykori elnöke régóta ismeri Orbán Viktort; szerinte a Fidesz szétesik, ha nagyon kikap a választáson, a miniszterelnök a politikai karrierjének pedig valószínűleg vége. Interjú.

Sokakat meglepett, hogy felszólalt a Demokratikus Koalíció kampánynyitóján. Kapott érte hideget-meleget?

Különösebben nem érdekel. A politikai életünk súlyos betegsége, hogy mindent kizárólag párt meg politikai alapon akarunk megítélni. Én a DK-ban ismerek egy csomó embert. Együtt dolgoztunk, vagy sokszor vitatkoztunk egymással. Időnként kedveltük egymást, időnként nem, de ha engem megkérnek, jöjjek el segíteni, mondjam azt, hogy bocsánat gyerekek, de nem? Ennél én többre értékelem a személyes kapcsolatokat.

Tehát nem a politikai aktivista ébredt fel önben. Hiányzott ez magának?

Nincs jelentősége. Meghívtak, odamentem.

Értsük úgy, hogy elköteleződött a DK mellett a kampányban?

Valóban ezt a következtetést is le lehet vonni, de annyi okos elemző van ebben az országban, majd megteszik ők.

A DK listáján indulni fog? Kérték ilyesmire?

Eszembe nem jut és nem is kértek erre.

Mégis zajlik egy kiélezett kampány, és ön valamiért melléjük állt a Fidesz fő kihívója helyett.

Jó, csináljunk egy listát. Vegyük a Fideszt, ott még emberi kapcsolataim sincsenek. Vegyük a Tiszát, szerintük én egy becsomagolásra váró múmia vagyok, tehát az sem játszik. Van ezen kívül a Mi Hazánk, az pláne nem. A DK pedig megkeresett, hogy segítsek nekik, én pedig igent mondtam.

A Tisza mindenkit letolt a pályáról, ez a hangulat csak kialakult valahogy.

Ez jogos. A Tisza Párt és személyesen Magyar Péter jól ráérzett arra a közhangulatra, amit kezdetben talán maga sem mért fel – hiszen az első partizános szereplésekor még kizárta a politikai pályát. Az emberek viszont felfigyeltek rá, mert belülről jön, ismeri a fideszeseket, és olyan kritikát fogalmazott meg, ami sokaknak tetszett, miközben őt nem tették felelőssé az elmúlt tizenakárhány évért. Hozzáteszem: egy kétharmados Fidesz-parlamentben a Tisza sem tudott volna sok mindent csinálni. Az ellenzék pedig korábban nem tudott valódi együttműködést kialakítani – még 2022-ben sem –, ami elhozta az új kétharmadot. A jelenlegi helyzetért tehát részben az ellenzék felelős, részben pedig a Fidesz saját képére kialakított szabályrendszer, amely nem felel meg a demokratikus feltételeknek.

Nem azt mutatja inkább az őrületes Tisza-cunami, hogy egyszerűen nincs már érdemi piac arra, amit a korábbi ellenzék, vagy akár az SZDSZ is képviselt?

A Tisza saját meghatározása szerint egy néppárt, ezért nincs is értelme összehasonlítani az SZDSZ-szel.

Valamiért rengeteg liberális szavazó is a Tisza mögé állt be.

A rengeteg az nagyon jól esik a lelkemnek, mert az utolsó három választáson 5-6-7 százalékon végeztünk. De igen, a Tiszának van egy nagy mutatványa, hogy visszavette a nemzeti szimbólumokat a Fidesztől. Ennek természetes módon van közönsége Magyarországon, és ezt a korábbi ellenzéki pártok egyike sem vette észre. És ha régiekről beszélünk, akkor ebbe beleérthetjük az SZDSZ-t is.

Nem vették észre, hogy a szavazóik ezt igényelték volna?

Igen, de nem úgy ahogy ezt a Fidesz csinálta, amikor 2002-ben kisajátította a kokárdát – ami mindannyiunké volt – vagy felavatnak egy lóistállót, eléneklik a himnuszt, és szertartás keretében még meg is áldják.

Pedig most ismét egy Fideszből jött ember tarolja le az országot. Ez önt nem zavarja?

Engem nem, abban az esetben, ha az lesz a programja, amit most valószínűsít magáról, és nem az, amit most esetleg elfed magáról.

Ungár Péternek van egy olyan gondolata, hogy a liberális értelmiség most minden áron követeli Orbán távozását, aztán kormányváltás után ő körülbelül augusztusra teszi az időpontot, amikor Pető Iván, az SZDSZ egykori elnöke megírja az első publicisztikáját „Nem ilyen lovat akartam” címmel.

Nem úgy ismerem a Petőt, hogy várna vele augusztusig.

Ön mikor tervezi?

Én nem akarom bántani Magyar Pétert, mert tiszteletreméltó az, amit ő az elmúlt két évben végigvitt. De van néhány kérdés, ami arra vonatkozik, hogy hogyan élhetnek az emberek a szabadságjogaikkal. Például a szabad szerelemre vonatkozóval. Vagy mit gondolunk az európai unió jövőjére vonatkozó kérdésekről, hiszen az ilyen szavazások jó részén nem vesz részt a Tisza, vagy tartózkodik. Vagy mi a helyzet az Ukrajnához fűződő kapcsolatunkkal, amiben Magyar Péter nem foglal állást. Én látom, hogy ezt miért teszi, hiszen ha mondjuk elutasítja a Pride-ot vagy az azonos neműek házasságát, örökbe fogadását, elveszti azokat a szavazóit, akiket az ellenzéktől szipkázott el, ha pedig kiáll mellette, azokat veszti el, akik a Fidesztől jöttek. Rendben van, csak ez azt jelenti, hogy a végén viszont ki fog derülni, valamelyik közönségét félre kellett vezetnie a jó szereplés érdekében, és nem tudjuk, melyiket.

Lát párhuzamosságokat Orbán és közte?

Erőltetett lenne, ha azt mondanám, hogy igen. A Fideszben szocializálódott, és látszik, hogy sok olyan elemet használ a kampányában, amiket először Orbán Viktortól láttunk. De ha úgy vesszük, Orbán Viktor sem tud már azonosulni az akkori saját magával, hiszen olyanokat mondott, hogy amíg van Fidesz, ők nemzeti liberális párt lesznek, vagy, a szabadság mindig nyugatról jön, a rabság mindig keletről. Látszik, hogy Magyar gondolkodása is alakul, de most a jövőről beszélünk, amit nem láthatunk előre. Ezért azt javaslom, hogy inkább tegye el azt a tálca madárbelet, ami ön előtt van, és beszéljünk konkrétumokról.

Jelen állás szerint mit gondol: eldőlt a választás?

Ez egy nagyon nehéz kérdés. Hiába vezet akár 20 százalékkal a Tisza – ahogy a legutóbbi Medián-felmérésben láttuk – az is látszik, hogy az emberek a korábbi tapasztalataik alapján mégis azt hiszik, Orbán nem adja át a hatalmat, esetleg valami még történni fog; vagy a választásokkal, vagy Magyar Péterrel, esetleg a mi agyunkkal. Ezért én sem merem azt mondani, hogy a Tisza megnyeri a választásokat, bár egyetértek Török Gáborral, aki azt mondja, most nagyon úgy tűnik, meg fogja.

2010-hez hasonló politikai helyzetet lát?

Némileg igen. Azzal a különbséggel, hogy míg ott domináltak az akkori koalíció elleni érzelmek, most szerintem inkább a Fideszben való hit fogyott el. Sokan nem is gyűlölik őket, csak azt mondják, hogy már nem hisznek Orbán Viktornak, elég belőle és elég a Fideszből is.

Ön régen ismeri őt. Ha most esetleg tényleg nagy arányban kikap, azzal vége a politikai karrierjének?

Nehéz megjósolni, de a kora miatt valószínűleg vége van. Úgy ahogy a mostani ellenzék arcait is nagyon régóta látta a közvélemény, és elégedetlenné vált velük szemben. Még a momentumosok is öreggé váltak a szemükben, és szerintem a Fideszt is az fogja megmenteni, hogy miután felbomlott több részre, valamelyik részét egy fiatalember elkezdi majd újraépíteni és vezetni.

Arra számít, hogy szétesik a Fidesz?

Igen, mert azon túl, hogy a tábort és a szervezetet a hit tartotta össze, a súlyos gazdasági holdudvart a személyes gazdasági érdek, és ez fog legelőször felbomlani. Magyar Péternek sok gondja lesz a fékek és ellensúlyok helyreállításával, hiszen az Alkotmánybíróságtól kezdve az Ügyészségen át az Állami Számvevőszékig a Fidesz által odatett szolgák irányítanak, akiknek a mandátuma még tartani fog egy ideig.

Egy Tisza-kétharmadnak örülne?

Én már a Fidesz-kétharmadának sem örültem, pedig akkor közülünk is sokan mondták azt, hogy hú de jó, mert így végre valaki át tudja alakítani az országot, úgy ahogyan kell, és ebben nem akadályozza semmi. Én most azt mondom, hogy ha véletlenül Magyar Péternek lenne kétharmada, egy kis időre bizalmat kapna tőlem. Egyébiránt támogatni fogom Pető Iván már említett cikkét.

Mindennek fényében hogyan fog eljárni az áprilisi választáson listás és egyéni szavazás tekintetében?

Fogalmazzunk úgy: nem mondom meg, hogy listán a DK-ra szavazok, és azt sem, hogy egyéniben kire fogok.