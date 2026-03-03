Vlagyimir Putyin telefonon beszélt az orosz energiahordozókhoz hűséges Orbán Viktorral

Telefonon beszélt Orbán Viktorral Vlagyimir Putyin orosz elnök - számolt be honlapján a Kreml.
E szerint a találkozón megvitatták az orosz-magyar együttműködés aktuális kérdéseit, valamint a Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor 2025. november 28-i moszkvai tárgyalásait követően elért megállapodások végrehajtásának előrehaladását. Megvitatták Donald Trump iráni háborúja és a közel-keleti eszkaláció veszélyének ügyét, ide értve annak a globális energiapiacra gyakorolt lehetséges következményeit is.
Szó esett Ukrajnáról is, ezzel kapcsolatban Vlagyimir Putyin kiemelte, hogy a magyar vezetés elvi álláspontja szerint a konfliktust politikai és diplomáciai úton kell rendezni, valamint azt az általános szándékát, hogy kiegyensúlyozott és szuverén irányt kövessenek a nemzetközi ügyekben. Szó esett az ukrán hadseregbe mozgósított és orosz fogságba esett magyar állampolgárok ügyéről is, arról viszont nem szól a közlemény, hogy arról a Barátság kőolajvezetékről tárgyaltak-e, amelynek az egyik tárolóegységét január 27-én érte orosz dróntámadás Nyugat-Ukrajnában, a nyersanyagszállítás pedig azóta is áll.
A Kreml nem részletezte, hogy Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin milyen következtetéseket vont le a beszélgetésben, csak annyit közölt, hogy folytatják a kapcsolattartást.