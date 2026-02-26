Magyarul megszólaló hadifoglyok beszéltek az M1-en arról, hogy az oroszok milyen emberségesek, és jól jár, aki megadja magát nekik

Oroszország;Ukrajna;köztévé;közmédia;hadifoglyok;M1 híradó;orosz-ukrán háború;

2026-02-26 19:25:00 CET

A videók bemutatása nemzetközi humanitárius jogot sérthet, ugyanis a hadifoglyokat védelem illeti meg: nem lehet őket propagandacélokra felhasználni, és könnyen lehet, hogy kényszerítették őket a nyilatkozattételre.

Magyarul beszélő hadifoglyok jelentik ki az M1 „A háború borzalmai” című műsorában, hogy jól jár az, aki megadja magát az oroszoknak – szúrta ki a 444.

A lap beszámolója szerint a közel húszperces műsor az ukrán frontról és a „front túloldaláról” hoz híreket és történeteket, visszatérő témák a katonai mozgósítás és a veszteségek, de rendszeresen szóba kerül az európai beavatkozás lehetősége is. A február 25-i adásban azonban több olyan felvételt is levetítettek, amelyeken három, orosz fogságba került ukrán hadifogoly beszél - a négy videóból három ráadásul magyar nyelvű volt.

Az első felvételen egy Román Albertként azonosított, magyar–ukrán kettős állampolgárságú férfi látható az Orosz Védelmi Minisztérium Telegram-csatornájáról származó videón, ezen oroszul beszél. A második bejátszáson ugyanez a férfi szerepel, de már magyarul szól a kamerába, és ez a felvétel egy ismeretlen TikTok-csatornáról származik. Ezt követően egy hasonló videót mutattak be a beregszászi Margitics Lászlóról, aki magyarul beszélt elfogásának körülményeiről egy ismeretlen forrásból származó felvételen. Végül egy rövid bejátszás következett egy beazonosíthatatlan férfiról, aki erősen törte a magyart, tőle két mondatot vágtak be, szintén ismeretlen eredetű videóból – írja a lap.

Az M1 mindhármuk történetét a kényszersorozás témájára fűzi fel, és a műsorban az ukrán hadsereg szidalmazása mellett az orosz hadsereget dicsérik, hogy milyen emberséges.

Az első férfiról, Román Albertről annyi derül ki, hogy évek óta Magyarországon élt, ám amikor hazalátogatott Ukrajnába, az ungvári TCK (hadkiegészítő parancsnokság) emberei elfogták, majd a frontra vezényelték, annak ellenére, hogy nagyon rossz állapotban volt, agyhártyagyulladásról, több törésről és tizenegy agyrázkódásról számolt be. A férfi állítása szerint egy olyan dandárhoz került, amely „embereit a halálba küldi”, és azért adta meg magát az oroszoknak, hogy túlélje a háborút, és hálás nekik, hogy nem bántották, enni-inni adtak neki, valamint hogy orvosi ellátásban részesült. Az Orosz Védelmi Minisztérium közleményéből pedig azt is kiderül, hogy minderre Pokrovszk környékén került sor, a donyecki régióban.

A műsorvezető pedig olyan részletekkel is szolgált, amelyek kifejezetten negatív színben tüntetik fel az ukrán oldalt: a beszámoló szerint nem adtak neki vizet, megtagadták tőle az elsősegélynyújtást, parancsnoka pedig a harcok során felmondta az állását. „Én se éltem volna túl, hogyha nem orosz katonák vesznek fogságba” – mondta egy másik, kárpátaljainak mondott férfi.

A lap szerint nem tudni, pontosan hogyan készültek ezek a felvételek, és milyen úton jutottak el az M1-hez, az viszont látszik, hogy a megszólalókkal egy, az Orbán-kormány számára kedvező narratívát mondatnak el. Az ilyen videók közlése azért is problématikus, mert a nemzetközi humanitárius jog alapdokumentumai – például a genfi egyezmény – egyértelműen kimondják: a hadifoglyokat védelem illeti meg, és nem lehet őket propagandacélokra felhasználni. A fogvatartott helyzetéből adódóan nem lehet megítélni azt sem, hogy érte-e őket nyomás vagy fenyegetés, irányították-e a megszólalását, esetleg burkolt kényszer alatt tett vallomást a kamerába.