Cseh milliárdos cége szerzett 49 százalékos tulajdonrészt a 4iG űripari vállalatában

cégvásárlás;4iG Nyrt;CSG ;

2026-03-03 14:32:00 CET

A lépéssel a Michal Strnad-féle cég közvetett, 37 százalékos részvényessé válik a Rába Automotive Holding Nyrt.-ben is.

A védelmi ipar különböző területein tevékenykedő, prágai központú CSG (Czechoslovak Group) bejelentette, hogy megvásárolja a Jászai Gellért-féle, NER-közeli 4iG űripari védelmi cége, a 4iG SDI 49 százalékos tulajdonrészét - számolt be róla az bne IntelliNews.

A cseh cég a közlése szerint a lépéssel a CSG közvetett, 37 százalékos részvényessé válik a Rába Automotive Holding Nyrt.-ben is, a kezdeti befektetések pedig magukban foglalnak egy aláírt szerződést több ezer katonai jármű gyártására és szállítására, valamint egy lehetséges részvételt a magyarországi HIMARS-programban is. Michal Strnad, a CSG tulajdonosa és vezérigazgatója elmondta: – A Rába ipari örökségével és a 4iG Csoport stratégiai támogatásával együtt jelentősen növelhetjük mind a magyar, mind az európai védelmi ipar gyártási kapacitását, technológiai kifinomultságát és exportpotenciálját.” A cseh milliárdos hangsúlyozta, hogy a CSG ma a leggyorsabban növekvő védelmi ipari vállalatok közé tartozik, tapasztalataikat pedig szeretnék Magyarországra hozni.

A 4iG bejelentette, hogy keretmegállapodást írt alá a magyar állammal akár több ezer nehéz taktikai jármű szállítására a Magyar Honvédség számára, amelyben a CSG is részt vesz. Az együttműködés a Rába Automotive Holdingon keresztül valósul meg, a CSG pedig egy új, 1 milliárd euró értékű exportprogramot is elindít a Rába számára, amely közepes taktikai járműveket foglal magában.

A beszámoló jelzi, hogy Magyarország érdeklődik a HIMARS-rendszerek beszerzése iránt, amelyeket a Rábánál integrálnának a CSG Tatra alvázplatformjaira. A cseh cég ezt jelentős lehetőségnek tartja a transzatlanti ipari együttműködés elmélyítésére és a globális ellátási láncokban való részvételének megerősítésére. Jan Marinov, a CSG Defence Systems vezérigazgatója elmondta, „a nehéz taktikai járművekre vonatkozó keretmegállapodás és a tervezett első több száz darabos megrendelés konkrét lépést jelent a termelés lokalizálása és a magyar ipari bázis fejlesztése felé.”

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója arról beszélt, hogy a bejelentett megállapodások a 4iG Csoport védelmi ipari stratégiájának eddigi legnagyobb lépését jelentik. Új korszak kezdődhet a magyar űr- és védelmi ipar történetében – jelentette ki a cégvezető, hozzátéve, partnerségeket és együttműködéseket építenek ki Közép-Európa, az Egyesült Államok és Törökország vezető védelmi ipari és technológiai vállalataival, amelyek révén hazai gyártású, mégis exportképes védelmi technológiák és rendszerek hozhatók létre Magyarországon.

Az Intellinews jelzi, hogy a CSG és a 4iG együttműködése közelebb hozza a cseh és a magyar védelmi ipart. Előzőleg Magyarország beszállt a cseh Aero Vodochody Aerospace repülőgépgyártó vállalatba, amely korábban Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter többségi tulajdonában állt, majd eladta azt az SI 13 Aero Zrt.-nek, amelyet Hernádi Zsolt Mol-vezér irányít. A 2024-es éves jelentés szerint a Budapesten bejegyzett HSC Aerojet Zrt. az Aero 100 százalékos tulajdonosa.

Michal Strnadról, a cseh CSG cégcsoport tulajdonosáról lapunk nemrég portrécikket írt. Összvagyonát már 37 milliárd dollárra taksálják, amivel a cseh milliárdosok élére került, sőt, nevét a világ leggazdagabbjai között is jegyzik. A pénzügyi elemzők ugyanakkor a CSG tőzsdei műveletét – zsargonban elsődleges nyilvános részvénykibocsátását (IPO) – minden idők legnagyobb hadiipari börzedebütálásaként emlegetik. A cseh társaság mostanra már világcég, vagy száz vállalatban kisebb-nagyobb érdekeltséggel bíró globális konglomerátum.

A 4iG Csoport március 2-án ünnepelte volna meg a RÁBA Járműipari Holdinggal, hogy a 4iG SDT Zrt. 2026 január elején 74,34 százalékos tulajdonrészt szerzett. Erre meghívták Pintér Bence győri polgármestert is, aki azonban beszélni akart a rendezvényre szintén hivatalos Orbán Viktorral, hogy személyesen tekintsék át Győr aktuális fejlesztési elképzeléseit, gazdasági együttműködési lehetőségeit, valamint a várost érintő stratégiai kérdéseket. Erre a 4iG lemondta az egész rendezvényt.