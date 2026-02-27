Pintér Bence örvendezni kezdett, hogy találkozhat Orbán Viktorral, de aztán jött a 4iG, és inkább lemondta a polgármester meghívását a győri programra

Győr;Orbán Viktor;meghívás;Pintér Bence;

2026-02-27 15:16:00 CET

Túl veszélyes lett volna egy találkozó?

Amint kiderült, hogy személyesen akar találkozni Orbán Viktorral egy győri konferencián, a NER vezető informatikai cégbirodalma, a 4iG Csoport inkább lemondta Pintér Pence polgármester regisztrációját egy győri programra – meséli a városvezető abban a bejegyzésben, amely nemrég, pénteken kora délután jelent meg a Facebook-oldalán. E szerint a 4iG Csoport március 2-án azzal a RÁBA Járműipari Holdinggal készül ünnepelni, amelyben a 4iG SDT Zrt. 2026 január elején szerzett 74,34 százalékos tulajdonrészt. Erre meghívták Pintér Bencét is, aki igencsak örvendezni kezdett, hiszen a rendezvényre hivatalos Orbán Viktor miniszterelnök is, akit ő maga is meghívott, hogy személyesen tekintsék át Győr aktuális fejlesztési elképzeléseit, gazdasági együttműködési lehetőségeit, valamint a várost érintő stratégiai kérdéseket.

A győri polgármester választ nem Orbán Viktortól, hanem a 4iG Csoporttól kapott, amelyben az ,,üzleti protokollra” és a program ,,nemzetgazdasági jelentőségére” hivatkozva lemondták a regisztrációját. A részvételt sajnálatos módon egy szűkebb üzleti partneri körre kellett korlátozniuk – fűzték hozzá.

Az nem világos, hogy Pintér Bence miről akar tárgyalni Orbán Viktorral, de a polgármester nemrég kezdeményezte a fideszes többségű győri közgyűlés feloszlatását és új választások kiírását, hogy kiderült, 2025 januárja és szeptembere között alig 9 hónap alatt eltűnt a Győr-Szol Zrt. kezelésében álló önkormányzati lakáskassza csaknem egésze. A gazdasági beszámolók szerint 1,7 milliárd forint nincs meg a Fidesz által irányított cégnél. A 2025 szeptemberi fordulónapon benyújtott számviteli bizonylat alapján ugyanis a városi lakáskassza egyenlege meghaladta a kétmilliárd forintot, ehhez képest a cég 2025. évi harmadik negyedéves beszámolója a bankszámlán mindössze 304 millió forintot mutatott. A cég ennek ellenére tagad. A polgármester szerint felmerül a különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás és hűtlen kezelés, a bűnpártolás, valamint a hivatali visszaélés gyanúja is. A történtek miatt tüntetést is szervezett, a győri Bécsi kapu tér megtelt demonstrálókkal.

Győr polgármestere korábban már próbálkozott Orbán Viktorral, 2025 novemberében például felajánlotta, hogy ha már a miniszterelnök és Magyar Péter is egyszerre látogat a városba, vitázzanak ott nyilvánosan. Ebből semmi nem lett.