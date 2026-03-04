Akár 16 fokot is mérhetünk szerdán, de tíz megyében zivatarokra figyelmeztetnek

Tíz megyére (Pest, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szerdára a várható zivatarok miatt.
A HungaroMet előrejelzése szerint a déli óráktól előbb az Észak-Dunántúlon, később a Dunántúl délebbi részein is előfordulhatnak helyenként zivatarok. Az intenzívebb gócokat apró szemű jég, esetleg szélerősödés kísérheti.
Általában sok napsütésre van kilátás, a csapadékgócok pedig idővel kelet, majd délkelet felé helyeződnék, és várhatóan a csütörtökre virradó éjszaka teljesen megszűnnek.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 15, 16 fok körül alakul, késő estére 1 és 7 fok közé hűl le a levegő.