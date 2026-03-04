Eddig kilencezer amerikait menekítettek ki a Közel-Keletről, 1500-an még segítségre várnak

Az amerikai adminisztráció segítségét igénybe véve már több ezer Közel-Keleten tartózkodó amerikai hagyta el a térséget az iráni konfliktus kitörése óta az evakuációs intézkedések révén – mondta kedden Marco Rubio amerikai külügyminiszter.
Rubio a szenátus tagjainak tartott zárt tájékoztatója előtt közölte, hogy
már 9 ezer amerikait sikerült kimenekíteni, és még mintegy 1500-an várnak segítségre.
A tárcavezető kiemelte, a washingtoni külügyminisztérium azon dolgozik, hogy azok számára, akik szeretnék elhagyni a konfliktus által sújtott térséget bérelt repülőgépeket, katonai szállítógépeket szervezzenek, valamint kereskedelmi légijáratokra biztosítsanak helyet. Egyben hangsúlyozta, hogy az erőfeszítéseket megnehezítik és bonyolítják a légtérzárak, valamint a régióban többfelé károkat szenvedett repülőterek.
A külügyminiszter egyben sürgette a térségben tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a külügyi kapcsolattartási pontokon, az evakuáció megkönnyítése érdekében.Az Egyesült Államok közölte, már csaknem kétezer célpontot találtak el Iránban, Libanonban izraeli csapás érhetett egy lakóházatSzijjártó Péter: elindult az első mentesítő járat Jordániába