Eddig kilencezer amerikait menekítettek ki a Közel-Keletről, 1500-an még segítségre várnak

2026-03-04 09:17:00 CET

Marco Rubio közölte, az erőfeszítéseket megnehezítik és bonyolítják a légtérzárak, valamint a régióban többfelé károkat szenvedett repülőterek.

Az amerikai adminisztráció segítségét igénybe véve már több ezer Közel-Keleten tartózkodó amerikai hagyta el a térséget az iráni konfliktus kitörése óta az evakuációs intézkedések révén – mondta kedden Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

Rubio a szenátus tagjainak tartott zárt tájékoztatója előtt közölte, hogy

már 9 ezer amerikait sikerült kimenekíteni, és még mintegy 1500-an várnak segítségre.

A tárcavezető kiemelte, a washingtoni külügyminisztérium azon dolgozik, hogy azok számára, akik szeretnék elhagyni a konfliktus által sújtott térséget bérelt repülőgépeket, katonai szállítógépeket szervezzenek, valamint kereskedelmi légijáratokra biztosítsanak helyet. Egyben hangsúlyozta, hogy az erőfeszítéseket megnehezítik és bonyolítják a légtérzárak, valamint a régióban többfelé károkat szenvedett repülőterek.

A külügyminiszter egyben sürgette a térségben tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a külügyi kapcsolattartási pontokon, az evakuáció megkönnyítése érdekében.