Az Egyesült Államok közölte, már csaknem kétezer célpontot találtak el Iránban, Libanonban izraeli csapás érhetett egy lakóházat

Eddig csaknem 2000 célpontot találtak el Iránban – a The Guardian szerint erről számolt be szerdán Brad Cooper altengernagy, az amerikai haditengerészet közel-keleti műveleteinek parancsnoka.
Az iráni Forradalmi Gárda eközben közölte, több mint 40 rakétát lőttek ki amerikai és izraeli célpontokra. A légvédelmi szirénák Izrael-szerte megszólaltak, a hadsereg pedig közölte, hogy a fenyegetés elhárítására törekszik. Áldozatokról és károkról nem érkeztek jelentések.
A libanoni állami média tudatta, hogy szerdán négy ember meghalt és hatan megsebesültek egy lakóépületet ért izraeli támadásban, az ország keleti részén található Baalbekben. Többen a romok közt rekedtek, kimentésük folyamatban van. Az izraeli hadsereg (IDF) arab nyelvű szóvivője további tizenhat település kiürítésére szólított fel Dél-Libanonban. „Aki a Hezbollah emberei, létesítményei vagy fegyverei közelében tartózkodik, veszélyezteti az életét. Védjék meg magukat és szeretteiket az azonnali távozással, és egyelőre ne térjenek vissza a falvakba” – figyelmeztetett.
Ugyancsak az izraeli hadsereg közölte, légiereje Teheránban több tucat, a Baszídzs milíciához és az iráni rezsim belbiztonsági szerveihez tartozó parancsnokságot támadott, ahogy a szárazföldi erők ellátási és logisztikai rendszereit, rakétaindítókat és légvédelmi rendszereket is célba vettek.
Az MTI azt írja, éjszaka a Hezbollah a Galilea és a Golán-fennsík térségében fekvő településeket lőtte. Becsapódás történt Észak-Izraelben Hacor HaGlilit településen, ahol megrongálódtak épületek, de sérültekről nem érkezett jelentés.
Az AFP szerint eközben az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost, és minden hajó, amely át kíván kelni, kockáztatja a rakéták vagy eltévedt drónok okozta károkat. Brad Cooper ugyanakkor cáfolta Irán erről szóló állításait.
Az iráni állami média közlése szerint szerda este, helyi idő szerint 22 órakor tartják a legfőbb politikai és vallási vezető, Ali Hamenei búcsúztatását. A gyászszertartás három napig tart majd.
Donald Trump amerikai elnök közölte, szerinte valaki „az iráni kormányon belül" lenne a legalkalmasabb a hatalom átvételére. A Reuters azt írja, Israel Katz izraeli védelmi miniszter leszögezte: bármely vezető, akit az iráni terrorista rezsim kinevez, hogy folytassa az Izrael elpusztítására irányuló terveket, az Egyesült Államok, a szabad világ és a régió országainak fenyegetését, valamint az iráni nép elnyomását, célpont lesz.