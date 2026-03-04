Irán;Libanon;Izrael;Egyesült Államok;háború Iránban;

Az Egyesült Államok közölte, már csaknem kétezer célpontot találtak el Iránban, Libanonban izraeli csapás érhetett egy lakóházat

Az iráni Forradalmi Gárda eközben arról számolt be, hogy több mint 40 rakétát lőttek ki amerikai és izraeli célpontokra.

Eddig csaknem 2000 célpontot találtak el Iránban – a The Guardian szerint erről számolt be szerdán Brad Cooper altengernagy, az amerikai haditengerészet közel-keleti műveleteinek parancsnoka.

Az iráni Forradalmi Gárda eközben közölte, több mint 40 rakétát lőttek ki amerikai és izraeli célpontokra. A légvédelmi szirénák Izrael-szerte megszólaltak, a hadsereg pedig közölte, hogy a fenyegetés elhárítására törekszik. Áldozatokról és károkról nem érkeztek jelentések.

A libanoni állami média tudatta, hogy szerdán négy ember meghalt és hatan megsebesültek egy lakóépületet ért izraeli támadásban, az ország keleti részén található Baalbekben. Többen a romok közt rekedtek, kimentésük folyamatban van. Az izraeli hadsereg (IDF) arab nyelvű szóvivője további tizenhat település kiürítésére szólított fel Dél-Libanonban. „Aki a Hezbollah emberei, létesítményei vagy fegyverei közelében tartózkodik, veszélyezteti az életét. Védjék meg magukat és szeretteiket az azonnali távozással, és egyelőre ne térjenek vissza a falvakba” – figyelmeztetett.

Mentőalakulatok egy izraeli légicsapás helyszínén, a libanoni Baalbekben

Ugyancsak az izraeli hadsereg közölte, légiereje Teheránban több tucat, a Baszídzs milíciához és az iráni rezsim belbiztonsági szerveihez tartozó parancsnokságot támadott, ahogy a szárazföldi erők ellátási és logisztikai rendszereit, rakétaindítókat és légvédelmi rendszereket is célba vettek.

Az MTI azt írja, éjszaka a Hezbollah a Galilea és a Golán-fennsík térségében fekvő településeket lőtte. Becsapódás történt Észak-Izraelben Hacor HaGlilit településen, ahol megrongálódtak épületek, de sérültekről nem érkezett jelentés.

Az AFP szerint eközben az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost, és minden hajó, amely át kíván kelni, kockáztatja a rakéták vagy eltévedt drónok okozta károkat. Brad Cooper ugyanakkor cáfolta Irán erről szóló állításait.

Az iráni állami média közlése szerint szerda este, helyi idő szerint 22 órakor tartják a legfőbb politikai és vallási vezető, Ali Hamenei búcsúztatását. A gyászszertartás három napig tart majd.

Donald Trump amerikai elnök közölte, szerinte valaki „az iráni kormányon belül” lenne a legalkalmasabb a hatalom átvételére. A Reuters azt írja, Israel Katz izraeli védelmi miniszter leszögezte: bármely vezető, akit az iráni terrorista rezsim kinevez, hogy folytassa az Izrael elpusztítására irányuló terveket, az Egyesült Államok, a szabad világ és a régió országainak fenyegetését, valamint az iráni nép elnyomását, célpont lesz.

