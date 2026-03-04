Szolgálati gépkocsiból szívtak le üzemanyagot rendőrök (videó)

üzemanyag;lopás;rendőrség;sikkasztás;Központi Nyomozó Főügyészség;

2026-03-04 11:25:00 CET

Éveken át tartó sorozatuknak nemrég vetettek véget.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség folytatólagosan, szabálysértési értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatott ki négy rendőrt - közölte egy lapunknak is megküldött közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség.

Mint írták, a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indult ügyben 2026 februárjában több helyszínt érintő kutatást hajtott végre a nyomozó ügyészség az NVSZ, a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével.

A gyanú szerint a futárként szolgálatot ellátó rendőrök 2023 júniusától a rendőrségi szolgálati gépkocsikból, szolgálatuk során, rendszeres anyagi haszonszerzésre törekedve, alkalmanként megközelítőleg 15 liter gázolajat loptak el. Az érintettek lakóhelyén, lakásukban használatukban álló járművekben végrehajtott kutatás során a nyomozó ügyészség gázolajon kívül a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközöket foglalt le, köztük kannákat, üzemanyagszivattyút, gumicsövet, és tölcséreket.

A gyanúsítottak – akik között vezető beosztású, vagy tiszti rendfokozatú egyenruhás nincs – szolgálati jogviszonya az eljárás alatt megszűnt.