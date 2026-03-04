Leállították a Grenfell Tower egyes részeinek bontását a falakon lévő kéznyomok miatt

London;bontás;Egyesült Királyság;Grenfell Tower;

Az elhunytak családjait képviselő szervezet szerint a kéznyomok áldozatoktól vagy túlélőktől származhatnak, ezért szeretnék megőrizni az érintett falszakaszokat.

Felfüggesztette a brit kormány a londoni Grenfell Tower egyes részeinek bontását, miután a hozzátartozók jelezték, jogi lépéseket tesznek, ha nem őrzik meg azokat a falakat, amelyeken kéznyomok találhatók - írja a Reuters.

A brit főváros leggazdagabb negyedében található toronyházban 2017 júniusában pusztító tűz ütött ki, amely hetvenkét ember halálát okozta. A bontás tavaly szeptemberben kezdődött, azonban a folyamat megkezdése előtt a családok a lépcsőház falain olyan falszakaszokat találtak, amelyeken kéznyomok láthatók. Ezekről azt feltételezik, hogy áldozatoktól vagy túlélőktől származnak. Emellett egy „Allahu Akbar” („Isten a legnagyobb”) feliratot is felfedeztek. Miután kérték az ominózus falszakasz megőrzését, egy kormányzati tisztviselő azt mondta, a kilencedik emelet feletti szinteken nem tartanak meg semmilyen falszakaszt. Mindezt az érzékenységre és az emberéletek elvesztésére hivatkozva indokolták. Az összes kéznyom, valamint a felirat a kilencedik emelet felett található. A családok múlt héten előzetes jogi levelet nyújtottak be, amelyben bírósági felülvizsgálatot kérnek a döntéssel kapcsolatban.

A Grenfell Next of Kin (GNK) nevű szervezet – amely az elhunytak családjait képviseli - azt állította, hogy Angela Rayner korábbi miniszterelnök-helyettes 2025-ben azt ígérte, hogy amennyiben a közösség ezt szeretné, akkor a torony egyes elemei megőrizhetőek emlékműként. Éppen ezért arra kérik a kormányt, hogy védje meg ezeket a szakaszokat, amíg egyeztetések folynak a családokkal és az emlékmű tervezőivel.

A Grenfell-ügyekért felelős kormányzati minisztérium szóvivője azt mondta, a folyamatban lévő jogi eljárás miatt felfüggesztették a bontás munkákat az érintett területen. A GNK szerint a védelemre kizárólag azért került sor, mert a gyászoló családok kénytelenek voltak jogi lépéseket tenni. A kormányzat jogi osztálya arról tájékoztatott, hogy a 12. és a 14. emelet közti szakaszt lezárták, miközben a bontás az épület más részén folytatódik. Ezeken az emeleteken a bontási munkákat addig állították le, amíg választ nem adnak az előzetes jogi levélre. A 17. és a 18. emelet között lévő „Allahu Akbar” feliratot azonban már megsemmisítették.