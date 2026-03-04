Megfenyegette Ali Hamenei utódját az izraeli védelmi miniszter

Irán;Izrael;Egyesült Államok;

Irán pedig leszögezte, nem tárgyal az Egyesült Államokkal.

Megfenyegette Ali Hamenei, Irán korábbi politikai és vallási vezetőjének jövőbeli utódját Israel Katz izraeli védelmi miniszter szerdán, az X-en közzétett bejegyzésében.

Ali Hamenei szombaton az egyik izraeli-amerikai légitámadásban vesztette életét. Katz most a The Guardian szerint az X-en úgy fogalmazott:

„Bármely vezető, akit az iráni terrorrezsim kinevez, hogy folytassa az Izrael megsemmisítésére, az Egyesült Államok, a szabad világ és a régió országai fenyegetésére, valamint az iráni nép elnyomására irányuló tervet, megsemmisítésre ítélt célponttá válik, függetlenül a nevétől vagy attól, hogy hol rejtőzik.”

Az AFP szerint eközben Mohammad Mokhber, Ali Hamenei egyik vezető tanácsadója az iráni állami televíziónak azt mondta: Iránnak nem áll szándékában tárgyalni az Egyesült Államokkal, és képes addig folytatni a háborút, ameddig csak akarja.

Mint megírtuk, Brad Cooper altengernagy, az amerikai haditengerészet közel-keleti műveleteinek parancsnoka szerdán arról számolt be, hogy eddig csaknem 2000 célpontot találtak el Iránban. Az iráni Forradalmi Gárda eközben közölte, több mint 40 rakétát lőttek ki amerikai és izraeli célpontokra. A légvédelmi szirénák Izrael-szerte megszólaltak, a hadsereg pedig közölte, hogy a fenyegetés elhárítására törekszik. Áldozatokról és károkról nem érkeztek jelentések. A libanoni állami média ugyanakkor tudatta, hogy szerdán négy ember meghalt és hatan megsebesültek egy lakóépületet ért izraeli támadásban, az ország keleti részén található Baalbekben. Az izraeli hadsereg közölte, légiereje Teheránban több tucat, a Baszídzs milíciához és az iráni rezsim belbiztonsági szerveihez tartozó parancsnokságot támadott, ahogy a szárazföldi erők ellátási és logisztikai rendszereit, rakétaindítókat és légvédelmi rendszereket is célba vettek.