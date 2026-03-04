Az Egyesült Államok bejelentette, hogy végzett a Donald Trump meggyilkolását tervező iráni vezetővel

Az amerikai hadsereg szerdán közölte, hogy megölte azt az iráni tisztviselőt, aki egy Donald Trump elnök elleni merényletet tervező egységet vezetett – írja a Reuters.
Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter sajtótájékoztatóján azt mondta: „A Trump elnök meggyilkolására tett kísérletet vezető egység vezetőjét felkutatták és megölték. Irán megpróbálta megölni Trump elnököt, de végül Trump elnök nevetett a végén.” Hegseth nem nevezte meg, hogy pontosan kiről van szó, mindössze annyit közölt, hogy a művelet kedden történt.
Az ügy előzménye, hogy az amerikai hatóságok által 2024 novemberében nyilvánosságra hozott büntetőfeljelentés szerint Donald Trump elleni merénylet előkészítésére adott megbízást hetekkel az amerikai elnökválasztást megelőzően az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda. A 6 vádpontból álló feljelentés szerint az 51 éves, iráni származású Farhad Sakeri szeptemberben kapott megbízást az iráni hadsereg egységétől, hogy végezzen megfigyelést a Donald Trump elnökjelölt elleni merénylet előkészítésének részeként. A férfi elleni vádemelést követően Irán határozottan visszautasította, hogy merényletet tervezett volna Donald Trump ellen.Donald Trump meggyilkolására adhatott megbízást az iráni Forradalmi Gárda Irán cáfolta, hogy merényletet tervezett volna Donald Trump ellen
Donald Trump első amerikai elnöki ciklusa alatt, 2018 májusában egyoldalúan kiléptette országát az Iránnal kötött nukleáris megállapodásból, új szankciókat vezetett be Teherán ellen, és terrorszervezetnek minősítette az elit katonai Iszlám Forradalmi Gárda Testületet. Két évvel később, 2020-ban az amerikai hadsereg Trump parancsára egy dróncsapás során végzett Kászem Szulejmánival, az iráni Forradalmi Gárda tábornokával, és a két ország már akkor a közvetlen katonai konfliktus peremére sodródott.