A bizonytalanság az úr, soha nem voltak még ilyen pesszimisták a magyarországi cégvezetők, mint most

2026-03-04 19:46:00 CET

A vezérigazgatók alig 31 százaléka számol azzal, hogy idén nő a cégük bevétele.

Tizenöt éves mélypontra zuhantak a magyarországi vállalatvezetők bevételi várakozásai, és növekvő bizonytalanság uralja a vezetői gondolkodást. A PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérésben megkérdezett több mint 200 vezérigazgató idejének 60 százalékát egyévesnél rövidebb távú ügyekre fordítja, miközben a vállalati transzformáció hosszú távú kérdései – az AI-adaptációtól az innovációig – egyre sürgetőbbek lennének.

A vezérigazgatók alig 31 százaléka számol azzal, hogy idén nő a cégük bevétele; ez szintén 15 éves mélypont a 15 éve tartó felmérések és nem mellesleg a 16 éve tartó Orbán-kormányzás időszakában.

A magyar vezetők optimistábbak globális társaiknál, ha a világgazdaság növekedéséről van szó: 71 százalékuk bízik annak élénkülésében, szemben a nemzetközi 61 százalékkal, és mindössze 5 százalékuk számít lassulásra az előző év üteméhez képest. Ugyanakkor a hazai gazdasággal kapcsolatos kilátások már árnyaltabb képet mutatnak. A korábbi 60 százalékhoz képest idén csupán 53 százalék vár gyorsulást (a tavalyi 0,3 százalékos GDP-növekedéshez képest), ami egyértelműen utal a bizalom romlására.

A vállalatvezetők makrogazdasági előrejelzései a forint átlagárfolyamára, az inflációra és a GDP-növekedésre szintén mérsékelt bizalmat tükröznek: az idei jóslatok 397 forintos átlagárfolyamot, 4,6 százalékos inflációt és 1,5 százalékos GDP-bővülést jeleznek. Mind az inflációban, mind a várható gazdasági növekedésben a cégvezetők pesszimistábbak, mint az elemzői várakozások, a kormányzati számokról már nem is beszélve. A fenyegetettségek megítélésében fordulat következett be: 2023 óta először nőtt érezhetően a vezérigazgatók kockázatérzeti szintje.

Jelzésértékű, hogy idén a magyarországi szabályozási környezet került a félelmek élére 51 százalékkal, megelőzve az inflációt és a makrogazdasági volatilitást (mindkettő 43 százalék),

és némiképp emelkedett a geopolitikai konfliktusoktól tartók aránya (a tavalyi 36-ról idén 37 százalékra).