Tovább drágulnak az üzemanyagok a hazai kutakon

üzemanyag;benzin;gázolaj;

2026-03-04 11:39:00 CET

A benzin ára bruttó 5 forinttal, a gázolajé bruttó 8 forinttal lesz magasabb.

Csütörtökön folytatódik az áremelkedés a hazai kutakon, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb – írja a Holtankoljak.hu.

Március 4-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 571 Ft/liter

gázolaj: 600 Ft/liter

A portál már korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a közel-keleti helyzettől függően további emelkedés lehetséges. Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője a Facebook-oldalán a benzinadók csökkentését követelte.