Tovább drágulnak az üzemanyagok a hazai kutakon

Csütörtökön folytatódik az áremelkedés a hazai kutakon, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb – írja a Holtankoljak.hu.
Március 4-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
95-ös benzin: 571 Ft/liter
gázolaj: 600 Ft/liter
A portál már korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a közel-keleti helyzettől függően további emelkedés lehetséges. Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője a Facebook-oldalán a benzinadók csökkentését követelte.Keddtől 5 forinttal emelkedik a gázolaj ára, ez valószínűleg még csak a kezdetRobbanásveszélyes olajhelyzet