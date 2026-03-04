Amerikai tengeralattjáró süllyesztett el egy iráni hadihajót Srí Lanka partjainál

Irán;Srí Lanka;Egyesült Államok;hadihajó;háború Iránban;

Azt hitte, biztonságban lehet a nemzetközi vizeken. ehhez képest jött a csendes halál – erősítette meg be szerdán Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter azokat az információkat, amelyek szerint egy amerikai tengeralattjáró torpedóval elsüllyesztette az iráni haditengerészet egyik fregattját az Indiai-óceánon Srí Lanka partjaitól körülbelül 40 kilométerre. A BBC cikke szerint az IRIS Dena fedélzetén körülbelül 180-an lehettek, a Srí Lanka-i hatóságok közölték, hogy eddig 32 embert mentettek ki, és 80 holttestet emeltek ki a tengerből. Az iráni hadihajónak sikerült vészjelzést leadnia, mielőtt elsüllyedt volna.

A második világháború óta ez volt az első alkalom, hogy amerikai tengeralattjáró hadihajót süllyesztett el torpedóval valahol. szivárgó információk szerint az IRIS Dena föld-levegő rakétákkal, hajó elleni rakétákkal és torpedókkal volt felfegyverkezve. A colombói védelmi minisztérium szóvivője szerint a mentésben két hadihajó és egy repülőgép vett részt.

Kedden az amerikai hadsereg központi parancsnoksága, a US Central Command azt közölte, hogy már több mint 20 iráni hadihajót süllyesztett el, és jó úton halad az iráni haditengerészet teljes megsemmisítése felé.