Magyar Péter figyelmeztetett Orbán Viktor ukrán drónjai után

2026-03-02 05:50:00 CET

A miniszterelnök pszichológiai hadviselésről beszélt a Digitális Polgári Körök eszergomi nagygyűlésén gyűlésén, a Tisza Párt elnöke szerint nem Facebook-posztoktól fog újraindulni a Barátság kőolajvezeték.

Ezúttal Esztergomban tartották meg a Digitális Polgári Körök „háborúellenes” gyűlését a hétvégén. Orbán Viktor kormányfő mellett beszédet mondott Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is. Ő élesen bírálta a Tisza Pártot, amelyet „gyűlöletszövetségnek” tart, továbbá arról beszélt: „akkora ordas hazugságokat beszél Magyar Péter”, hogy az már a híveinek is sok. A Fidesz viszont – tette hozzá – továbbra is a szeretet és az összefogás erejében hisz, illetve abban, hogy az igazságot kell elmondani az embereknek.

„Olyan tizenhat év áll mögöttünk, amikor Magyarország Európa és a világ egyik páriaállamából olyan országgá vált, amelyre és amelynek vezetőjére odafigyelnek a világ minden pontján, ahhoz igazodnak, gazdasága, integritása, önállósága és büszkesége révén pedig Európa nemzetei között is kiemelkedik” – fogalmazott.

Navracsics egy metaforával is élt: a „némák pártjának” nevezte a Tiszát, mondván, egy ember kivételével senki sem beszélhet ott.

A miniszter elárulta, hogy képviselőjelöltként szívesen vitatkozna helyi tiszás kihívójával, de szerinte az erre nem hajlandó; legutóbb is csak egy választási rendezvényen szólította meg, ahol Navracsics nem volt ott, és nem tudott reagálni a felé irányuló kritikákra. A politikus végül leszögezte: ugyanaz a különbség a Tisza és a Fidesz között, mint ami 2002-ben és 2006-ban volt az MSZP és a Fidesz között.

Orbán Viktor a színpadra lépve arról beszélt: az esztergomi egyéni választókerületben – ahol a Tisza Radnai Márk alelnököt indítja – nagy csata folyik, meg kell küzdeniük a győzelemért, ám a megye másik két választókerületében a Fidesz áll nyerésre. A kormányfő leszögezte: a megyében nem kétharmadra, hanem „háromharmadra” törnek. – Folyik egy pszichológiai hadviselés, el akarják velünk hitetni, hogy ez a választás már eldőlt – utalt a Tisza Párt 20 százalékos előnyét mérő Medián-felmérésre, majd hozzátette: ha a Fidesz spekulálni kezd, akkor el fogja bukni az áprilisi választásokat.

A miniszterelnök úgy vélte, hogy az iráni háború miatt jelentősen meg fognak növekedni a világpiaci energiaárak, és élesen bírálta az ukránokat amiatt, hogy „olajblokádot” tartanak fenn a Barátság kőolajvezetéken, ami veszélyeztetheti a rezsicsökkentést is. Orbán Viktor elárulta, hogy csak a választás után számít a vezeték újranyitására, mert szerinte az ukránok kormányváltást akarnak elérni Magyarországon.

Mint elmondta, a magyar energetikai létesítmények biztonságban vannak, ám a „fenyegetettség mértéke megnőtt”, és elképzelhető, hogy ukrán drónok jelennek majd meg Magyarországon, amiket hatástalanítani fognak.

– Április 12-én a Tiszát, Volodimir Zelenszkijt és Ursula von der Leyent is le kell győznünk – zárta beszédét a miniszterelnök.

Eközben Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Szigethalmon, Sárbogárdon és Dunaújvárosban tartotta országjáró gyűléseit. Sárbogárdon tagadta azokat a vádakat, amelyek szerint ő vagy a pártja ukrán vagy brüsszeli érdekeket szolgálna, és kijelentette attól nem lesz kőolaj a Barátság kőolajvezetékben, mert Orbán Viktor Facebook-posztokat írogat.

A kormányfőnek azt üzente: ha egyedül gyáva, utazzanak együtt Kijevbe, hogy megnézzék, hol sérült meg kőolajvezeték, és miben tud Magyarország segíteni a szállítás mielőbbi újraindításában.

Dunaújvárosban Nagy Ervinnel tartott fórumot az ellenzéki vezető, ahol a tiszás egyéni jelöltként induló színművész a színpadon jelentette ki: talpra állítják a helyi vasművet, Magyar Péter pedig „igazi államférfi lesz”, és ő itt és most „leteszi a szent esküt, hogy az emberekért dolgozik majd”. A Tisza elnöke beszédében megismételte sokszori állítását, miszerint a győzelem kapujában állnak, és méltatta képviselőjelöltjeiket és eddig bemutatott szakembereiket. Elmondta, hogy a fideszesekkel szemben őt nem érdekli az ellenfelei magánélete, de továbbra is a leggusztustalanabb lejárató kampányra számít. Magyar a gödi akkumulátorgyár mérgezési ügyére is kitért. Mint ígérte, kormányra jutva felfüggesztik az összes olyan gyár működését, amelyek nem felelnek meg az uniós és környezetvédelmi előírásoknak. A Közel-Keleten kialakult helyzettel kapcsolatban sürgette a kormányt, hogy minél előbb evakuálják az összes magyar állampolgárt, aki a térségben tartózkodik.