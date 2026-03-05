Van hangunk!

Nemzetközi Nőnap;női jogok;civil összefogás;Dajer Alapítvány;

2026-03-05 07:15:00 CET

Értsük meg végre, hogy a nők helyzete nem lehet puszta kampánytéma, hanem közös felelősség. A nőknek is van hangjuk, és ezt bátran használják! Ezért nőnap alkalmából országos köztéri dalolásra hív mindenkit két civil szervezet. Az eseményhez bárki csatlakozhat, aki egyetért a nyilatkozatukban tett pontokkal.

Március nyolcadikán országos köztéri akciót szervez két civil szervezet, a főszervező a Dajer Alapítvány, akik a negyven feletti nők láthatóságáért emelnek hangot, és társszervezőként a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány.

A Parlament előtti Kossuth tér aznap 13 és 15 óra között női énektől lesz hangos, de országos szinten is énekelnek a nők.

Ez nem egy klasszikus tüntetés, itt nem lesznek beszédek és szónoklatok, nem lesznek pártpolitikai üzenetek, plakátok, zászlók. Egy civil, kollektív jelenlét lesz női hangokkal és nemcsak a fővárosban, hanem országosan, mert mindenhol élnek nők.

Azért választották a szervezők az éneket, mert a közös éneklésben nem kell vezető hang, minden résztvevő hangszála ugyanúgy számít. Az énekléshez bárki csatlakozhat és átélheti, milyen érzés sok emberrel egyszerre énekelni, csupán érzésből, pillanatnyi gondolatok nélkül.

Az utcai éneklésre szeretettel várnak minden nőt, és természetesen nemcsak a nőket, hanem azokat is, akik egyet értenek a felhívásukkal.

A közös éneklés célja, hogy az esemény mentén hangot adjanak a nők hátrányos helyzetének mind a munka-, mind a képviseleti területeken.

Arra kérik a résztvevőket, ha tehetik, viseljenek valamilyen lila színű ruhadarabot vagy kiegészítőt, amely nemzetközileg a női szolidaritás színe.

A Szolidaritás Női program egyik csapata a Nők Adományoznak Együtt (NADE) is kórust alapított erre az alkalomra.

Céljuk a női nézőpontokat képviselő civil kezdeményezések segítése a biztonságos és fenntartható működésben. Eközben szolidáris, támogató közösséget építenek, mely nyitott mindenki számára, akiknek fontos a női ügyek és érdekek képviselete.

Kórusok, akik már biztosan részt vesznek az eseményen:

Palya Bea Énekeld magad szabaddá! (ÉSZA) kórusa

Stellaria Media Kórus

Független Hangok Kórus

NADE (Nők Adományoznak Együtt) Kórus

Feminicity Kollektíva Kórus

Banyatank Kórus

Téglakar Kórus

Tarka Kórus

Mozgalmi Kórus

Budaörsi Nyitott Kórus

***

Az alábbi Nyilatkozatban olvashatják azokat a pontokat, amikre az esemény szeretné felhívni a társadalom figyelmét.

1. A nők munkája ne érjen kevesebbet!

Magyarországon a nők átlagosan közel 18%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak.

Követeljük a bértranszparencia valódi ellenőrzését, szankciókat és bérigazságosságot, a „női” munkák alulértékelésének megszüntetését.

2. A láthatatlan munkának is legyen értéke!

A fizetetlen gondoskodási munka értéke elérheti a GDP 25–40 százalékát, mégsem számít munkának.

Követeljük a gondoskodási infrastruktúrát (bölcsőde, óvoda, idősellátás), a rugalmas munkavégzést és valódi pénzügyi elismerést a gondoskodásért.

3. Zéró tolerancia járjon a párkapcsolati erőszakra!

Magyarországon a nők 49 százaléka élt át élete során fizikai és/vagy szexuális erőszakot . A rendőrségi adatok szerint az intimpartneri erőszak áldozatainak 86 százaléka nő.

Követeljük a valódi védelmet, működő segítségnyújtást és az Isztambuli Egyezmény törvényi alkalmazását.

4. Ne nélkülünk döntsenek rólunk!

A magyar parlamentben a képviselők mindössze 15,6 százaléka nő.

Követeljük a valódi női képviseletet a politikában és a döntéshozatalban.

5. Az egészségügyet, oktatást és a szociális ellátórendszert ne női önfeláldozásból működtessék!

E három ágazat dolgozóinak 80 százaléka nő, mégis aránytalanul alacsony bérekért dolgoznak.

Követeljük a tisztességes béreket, biztonságos munkakörülményeket és kiszámítható közpolitikát.

6. Ahol a nő szegény, ott a gyerek is az!

A szegénység kockázata különösen magas az egyedülálló anyák, az alacsony bérű női dolgozók és az idős nők körében.

Követeljük a megélhetési biztonságot, az erős szociális védőhálót és az esélyegyenlőséget.

***

A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, aki egyetért a fenti nyilatkozattal. Baráti társaságok, civil szervezetek, magánszemélyek. Éneklő csoportok esetén a [email protected] címen tehetik meg.