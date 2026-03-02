Dróntámadás érte Irakban azt az amerikai bázist, ahol magyar katonák is szolgálnak

Dróntámadás érte az iraki Kurdisztán székhelyén, Erbílben üzemelő amerikai bázis egyik lőszerraktárát vasárnap - közölte a Clash Report hírportál az X-en. A támaszponton magyar katonák is állomásoznak. A Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap éjszaka azt közölte az MTI-vel, hogy magyar katonák nem sérültek meg a támadásban.
A Hava Sosyal Medya polgári légi közlekedéssel foglalkozó honlap szerint a robbanások az erbíli repülőtér katonai célokra elkülönített részén történtek. A támaszponton detonációkat és hatalmas tüzet is lehetett látni az ott készült és a török sajtóban közzé tett felvételeken.
A támadás elkövetőjeként az Irán-barát Szaraja Avlíja ad-Dam nevű iraki síita milícia jelentkezett - közölte a Rudav kurd hírtelevízió. Bár a milícia azt állítja, hogy drónokat és „új típusú rakétákat” vetett be, az erbili repülőtér légvédelme a legtöbb drónt lelőtte.
A milícia bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indít az Irakban működő amerikai katonai létesítmények ellen. A Rudav szerint a szélsőségesek a támadást amiatti megtorlásul indították, hogy Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a szombaton Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen elindított háborúban.Donald Trump szerint akár négy hétig is tarthat a háború, Izrael lebombázta az Iráni Forradalmi Gárda főhadiszállását