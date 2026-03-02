Irak;Egyesült Államok;támadás;Honvédelmi Minisztérium;támaszpont;magyar katonák;

Az erbili támadás helyszíne

Dróntámadás érte Irakban azt az amerikai bázist, ahol magyar katonák is szolgálnak

A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint magyar katonák nem sebesültek meg az incidensben, amelyért egy iraki síita milícia már vállalta is a felelősséget. 

Dróntámadás érte az iraki Kurdisztán székhelyén, Erbílben üzemelő amerikai bázis egyik lőszerraktárát vasárnap - közölte a Clash Report hírportál az X-en. A támaszponton magyar katonák is állomásoznak. A Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap éjszaka azt közölte az MTI-vel, hogy magyar katonák nem sérültek meg a támadásban.

A Hava Sosyal Medya polgári légi közlekedéssel foglalkozó honlap szerint a robbanások az erbíli repülőtér katonai célokra elkülönített részén történtek. A támaszponton detonációkat és hatalmas tüzet is lehetett látni az ott készült és a török sajtóban közzé tett felvételeken.

A támadás elkövetőjeként az Irán-barát Szaraja Avlíja ad-Dam nevű iraki síita milícia jelentkezett - közölte a Rudav kurd hírtelevízió. Bár a milícia azt állítja, hogy drónokat és „új típusú rakétákat” vetett be, az erbili repülőtér légvédelme a legtöbb drónt lelőtte.

A milícia bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indít az Irakban működő amerikai katonai létesítmények ellen. A Rudav szerint a szélsőségesek a támadást amiatti megtorlásul indították, hogy Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a szombaton Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen elindított háborúban.

Az amerikaiak azt ígérték, vizsgálatot indítanak az ügyben.