Irak;Egyesült Államok;támadás;Honvédelmi Minisztérium;támaszpont;magyar katonák;

2026-03-02 00:47:00 CET

Dróntámadás érte Irakban azt az amerikai bázist, ahol magyar katonák is szolgálnak

A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint magyar katonák nem sebesültek meg az incidensben, amelyért egy iraki síita milícia már vállalta is a felelősséget.