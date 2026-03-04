Vlagyimir Putyin nagyon megörült Szijjártó Péternek, átadta a két kért magyar hadifoglyot

Oroszország;Moszkva;Ukrajna;Szijjártó Péter;Vlagyimir Putyin;Kreml;hadifoglyok;

Az orosz elnök méltatta is, hogy Szijjártó Péter milyen gyakran utazik Moszkvába.

Orbán Viktor kérésének megfelelően szabadon engednek két magyar-ukrán kettős állampolgárságú orosz hadifoglyot – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki szerdán a Kremlben fogadta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminisztert.

Mint arról beszámoltunk, az ügy előzménye, hogy Szijjártó szerdán előzőleg arról beszélt, hogy „az ukrán kényszersorozások” nyomán számos magyar embert vittek el az ukrán frontra, ahol sokan meg is haltak vagy eltűntek, és vannak, akik orosz hadifogságba estek. „Az elmúlt időszakban két ilyen magyar emberre is fény derült, akik segítséget kértek tőlünk” – jelentette ki a tárcavezető, majd reményét fejezte ki, hogy a megbeszéléseit követően már többen utaznak haza a repülőgéppel, mint ahányan odafele mentek.

Vlagyimir Putyin felidézte, hogy tegnap telefonon beszélt Orbán Viktorral, és a kormányfő is megemlítette ezt a kérdést, arra kérve az oroszokat, vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy bocsássák szabadon azokat a magyar állampolgárokat, akik orosz hadifogságba kerültek. „Ezek olyan hadifoglyok, akik kettős állampolgárok, tehát magyar és ukrán állampolgárok, és ők kényszersorozottak voltak. Meghoztuk azt a döntést, hogy két hadifoglyot szabadon bocsátunk, mint ahogy a miniszterelnök úr kérte, őket magukkal vihetik azon a repülőgépen, amivel érkeztek, és amivel visszatérnek Budapestre” – közölte az orosz elnök.

A tárgyaláson egyébként Vlagyimir Putyin megjegyezte, hogy Szijjártó Péter „nagyon gyakran” látogat Oroszországba, és látják a magyar fél kapcsolatok fenntartása iránti erőfeszítéseit, „annak ellenére, hogy milyen bonyolult helyzetben vagyunk”. Az orosz államfő szerint noha a forgalom valamivel mérséklődött, 13 százalékkal csökkent az elmúlt időszakban, „összességében fenntartható és nagyon pozitívan fejlődik a kapcsolatunk, különösen az energetikai szakpolitika területén, figyelembe véve a szénhidrogéneket és a zászlóshajós projektünket, a paksi atomerőmű bővítését”.

Ami a szénhidrogéneket illeti, Putyin „tisztában van azzal”, hogy a magyar felet aggasztja ez a helyzet. „Látjuk, hogy mi történik a gázpiacon, a világ gázpiacán, az európai gázpiacon. Meg fogjuk ezeket a kérdéseket vitatni, és természetesen minden, ami tőlünk függ, azt megteszünk, mert eddig mindig teljesítettük a kötelezettségeinket, és ezt továbbra is így tesszük. Természetesen nem minden tőlünk függ, de mindig is megbízható szállítók voltunk” – mondta Szijjártónak.