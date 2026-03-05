Szijjártó Péter szerint Vlagyimir Putyin semmit nem kért az Orbán-kormánytól a két magyar hadifogoly elengedéséért

Szijjártó Péter;Vlagyimir Putyin;orosz-ukrán háború;hadifogoly;

2026-03-05 08:03:00 CET

Az elmúlt évek racionális külpolitikája vezetett ide.

Semmit nem kért Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán-kormánytól azért, hogy elengedje az orosz hadsereg két kárpátaljai magyar hadifoglyát – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az RTL kérdésére azután, hogy csütörtök hajnalban landolt a repülőgépe a fedélzeten a küldöttségével és az elengedett két férfival. a tárcavezető hozzáfűzte, az elmúlt tizenegynéhány év két lábbal a földön álló, racionális külpolitikája vezetett ide.

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök keddi telefonbeszélgetésükkor kérte az orosz hadifogságba esett magyar állampolgárok szabadon bocsátását Vlagyimir Putyintól. Szijjártó Péter ezután elutazott Moszkvába tárgyalni az orosz elnökkel és Magyarországra hozni a két kárpátaljai magyar hadifoglyot, akit a hozzátartozóik vártak a Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi Repülőtéren.

Az ismert kormáynzati szólamoknak megfelelően Szijjártó Péter a fentieken túl arról is beszélt, „a legfontosabb feladatunk”, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a háborúba. – Minden egyes magyar embert meg kell védenünk ennek a háborúnak a következményeitől és magától a háborútól – mondta.