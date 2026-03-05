Gulyás Gergely nagyon nem akarja érteni a Szőlő utcai ügyben feltett kellemetlen kérdéseket

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-03-05 10:34:00 CET

Az RTL arról kérdez, miként fordulhatott elő, hogy a Szőlő utcai ügyben az egyik érintett már korábban átadta a rendőrségnek a birtokában lévő, a javítóintézetben lévő kameráknak, biztonsági kameráknak a felvételeit, de ez nem jutott el az ügyészséghez. Gulyás Gergely jelezte, hogy az ügyben a KR Nemzeti Nyomozó Iroda jogosult nyilatkozni, az Orbán-kormány pedig a büntetőeljárás általános szabályai szerint jár el. A nyomozás ügyészségi felügyelet mellett zajlik, így jelenleg minden bizonyíték az ügyészség rendelkezésére áll, és azokkal az ügyészség rendelkezhet. Mint mondta,az ügyészségi felügyelet elrendelése még tavaly történt.

Hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja a tényfeltáró újságírás keretében készült filmeket, ugyanakkor az ilyen állításokat ellenőrizni kell. Ha valóban megtörtént, hogy valaki bizonyítékot rejtett el vagy nem adta tovább a hatóságnak, az bűncselekménynek minősül. Hozzátette: bízik abban, hogy az RTL munkáját az őszinte tényfeltárás szándéka vezérli, ugyanakkor egy ilyen súlyú állításra a KR Nemzeti Nyomozó Iroda és az ügyészség részéről kell reagálni, és ha az állítás igaz, annak következménye kell legyen. Kitért arra is, hogy vizsgálat tárgya, hogy a rendőrség mindent megfelelően tett-e az ügyben, erről pedig Orbán Viktor miniszterelnök legutóbb tegnap nyilatkozott.

A tárcavezető feltételezése szerint úgy lehetett Kovács-Buna Károly intézményvezető még két hónapig, hogy a hatóságok birtokában voltak a felvételek, azt mondta, vélhetően később jutott a hatóságok tudomására az említett tartalom, ennek okát pedig vizsgálni lehet. Kijelentette, a büntetőeljárásban ügyészségi nyomozás zajlik, ezért az ügy ura ebben a helyzetben az ügyészség, nem pedig a rendőrség. Az ügyészség dönt arról, hogy mit és mikor vizsgál, miközben az ügyben tíz évre visszamenően számtalan feljelentés született, és az ügyészség az eljárásról többször is nyilatkozott. Nyomatékosította: minden a nyomozás során az ügyészség döntései szerint történik.