Egy magas szinten védett szörnyeteg – Megszólalt a lány, aki mentette a terhelő felvételeket Juhász Péter Pál számítógépéről

politika;Fidesz;Magyarország;gyermekvédelem;RTL;szexuális erőszak;Házon kívül;Szőlő utca;Juhász Péter Pál;

2026-03-04 05:30:00 CET

Vezető fideszes politikusok védték, támogatták Juhász Péter Pált – a többi között ez szerepel az RTL Házon kívül című műsorának különkiadásában.

Orbán Viktor miniszterelnök, Réthelyi Miklós, a második Orbán-kormány nemzetierőforrás-minisztere, utódja, Balog Zoltán, Soltész Miklós államtitkár, Fülöp Attila, jelenleg gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár, és Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője. Ők azok a legmagasabb rangú politikusok, akikről az RTL Házon kívül című műsorának a különkiadásában szó esik. A Babák című filmben a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatott vezetője, Juhász Péter Pál áldozatai szólalnak meg és beszélnek arról, hogyan hálózta be őket a férfi, miközben az intézményben fizikai erőszakkal és megalázással tartottak vasfegyelmet.

Az egyik főszereplő egy Lili nevű nő, aki még kislányként 20 évvel ezelőtt gyakran megfordult Fóton, ahol akkor az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működött. Ennek volt akkor szociális munkása Juhász Péter Pál. Lili ekkor 13 éves volt, az alkoholista apja miatt menekült a családjától. Ő maga nem élt gyermekotthonban, de az iskolájában Juhász Péter Pál tartott drogmegelőző előadásokat. A férfi egyszer azt mondta neki, iskolán kívül is segíteni akar, ezért találkoztak hetente Fóton. Juhász Péter Pál annak ellenére dolgozhatott már 15 éve gyerekekkel, hogy az első gyanús ügye 2002-re nyúlt vissza. Akkor egy akkor 13 éves kislányt vitt ki éjszaka, később 14 éves lányoknak mutogatta az intim percingjét, majd ő maga rakott be ilyen eszközöket kislányok nemi szervébe. Mindenről érkezett jelzés a rendőrségnek, a munkáltatónak,. Ennek ellenére az első Orbán-kormány tagjaként Deutsch Tamás akkori sportminiszter három intézet vezetésével bízta meg a férfit, ahogy felkérte részvételre a drogstratégia kidolgozásában is.

Később, 2010-ben Juhász Péter Pál fegyelmit kapott, a Bajnai-kormány alatt kirúgták az állásából, de három hónappal később, amikor újra a Fidesz került kormányra, Réthelyi Miklós, a második Orbán-kormány nemzetierőforrás-minisztere felkérte szakértőnek, majd kinevezték a Szőlő utcában lévő Budapesti Javítóintézet vezetőjének, és kiemelkedő munkájáért kitüntetéseket is kapott. Lili elmondása szerint

Juhász Péter Pálnak Ihi volt a beceneve: Isten helyett Isten.

Réthelyi Miklós utódja, Balog Zoltán humánerőforrás miniszter és Soltész Miklós államtitkár kért ugyan tájékoztatást Juhász Péter Pálról a gyermekvédelem legmagasabb vezetőitől, akik megírták, hogy elfogadhatatlan kapcsolatban van kislányokkal, mégsem történt semmi. 2015-ben szintén vezetők kértek miatta rendőri segítséget, de azt a választ kapták, tudnak róla, nyomozás van folyamatban, de ekkor sem lett következmény, ahogy 2020-ban sem.

Lili, aki végig kapcsolatban maradt a férfival, később informatikát tanult. A férfi pár éve azt azt kérte tőle, törölje munkahelyi számítógépe merevlemezről a terhelő felvételeket úgy, hogy azokat ne lehessen visszaállítani. A lány ezt megtette, de előtte mentett magának mindent. Ezzel tavaly nyáron bement a rendőrségre, behívták a KR NNI-be, vitte az anyagot a brutális módszereket alkalmazó nevelőkről, rendészekről, ám az ügyészek erről nem tudtak, a rendőrök ugyanis nyár óta nem küldték el a az ügyészségnek.

Juhász Péter Pál gyakran kérkedett azzal, milyen magas rangú kapcsolatai vannak, többször említett, hogy bejárása van a minisztériumokba, és a legmagasabb politikussal, Orbán Viktor miniszterelnökkel is jóban van.

Nagyjából olyan érzés volt, mintha kettészakadna a lelkem – mesélte Lili arról, amit a férfi vele művelt. Szerinte Juhász Péter Pál egy szörnyeteg, aki kifinomult módszerekkel hálózott be gyerekeket, és magas szintről védtek.