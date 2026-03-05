Gulyás Gergely szerint a drog nem része a kultúrának

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-03-05 10:42:00 CET

Lehet, hogy a főpolgármester vagy akár Vitézy Dávid frakcióvezető úr a drogot a kultúra részének tekinti, de én nem tekintem annak - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Turbina bezárásával kapcsolatban. Gulyás Gergely szerint arányos, hogy a szórakozóhelyeket is büntetik, mivel ahol drogot adnak el, ott az emberek életét kockáztatják. Mint mondta, aki gyermekes szülőként vagy a fiatalok egészségét szem előtt tartva gondolkodik, nem fogadhatja el, hogy fiatalok életét kockáztassák amiatt, hogy egy szórakozóhely tulajdonosa nem képes garantálni, hogy a helyen belül ne lehessen drogot fogyasztani. Hozzátette: a szórakozóhely vezetőjének, tulajdonosának és működtetőjének ez feladata és felelőssége. Éppen ezért minden olyan helyet be kell záratni, ahol drogot találnak.