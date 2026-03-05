Gulyás Gergely bejelentette, hogy az Orbán-kormány exporttilalmat rendelt el a kőolajra

kormányinfó;

2026-03-05 10:15:00 CET

Az Orbán-kormány értékelte a háborús helyzetet, ami sokkal súlyosabb, hiszen egy újabb háború robbant ki a világban. Ez nem csak Iránt, Izraelt és a térséget veszélyezteti - kezdte a kormányinfó bejelentéseit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A Hormuzi-szoros elzárása miatt bizonytalan, hogy a kőolajszállítások el tudnak-e jutni a célállomásokra, amivel a miniszter áttért a Barátság kőolajvezeték leállására.

Ez szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasítására van elzárva, Czepek Gábor energetikai miniszterhelyettes vezetésével az Orbán-kormány létrehoz egy tényfeltáró küldöttséget, amely szerinte néhány óra alatt meggyőződne arról, hogy az ukrán állítások valótlanok.

Az Orbán-kormány 250 000 tonna kőolajat szabadított fel a stratégiai készletekből, ez biztosítja a százhalombattai finomító működését, amihez azonban szerinte elengedhetetlenül szükséges az uráli kőolaj a nyugatról érkező Brenttel szemben. A százhalombattai finomítóban előállított üzemanyaggal működnek a magyar autók, nélküle Magyarország energiabiztonsága veszélybe kerül, az árak pedig tarthatatlanná válnak.

Exporttilalmat rendeltek el a kőolajra, de Magyarország stratégiai kőolajkészlete elégséges, hogy hosszú időn át fenn tudják tartani az energiaellátást – jelentette be Gulyás Gergely.

Ma ülésezik az Orbán-kormány terrorellenes bizottsága, mindenhol Európában megemelkedett a terrorkockázat a háború nyomán, főleg nyugaton a migráció miatt - magyarázta Gulyás Gergely. A szélsőséges szervezetekkel kapcsolatban álló személyek felderítése folyamatban van. Az ország békéjét és biztonságát a kormány minden eszközzel garantálni fogja - ígérte a miniszter, majd megismételte, hogy amíg Ukrajna nem nyitja meg a Barátság-vezetéket, addig minden, Ukrajnát segítő uniós döntést blokkol az Orbán-kormány..

154 ezer forintot kapnak a szakképzésben oktató tanárok is, a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat pedig a kormány átvállalja - jelentette még be a tárcavezető.