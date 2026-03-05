Tényfeltáró küldöttséget hozott létre az Orbán-kormány, amely Ukrajnában akarja vizsgálni a Barátság kőolajvezeték állapotát

Ukrajna;tényfeltáró bizottság;energiaellátás;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-05 08:21:00 CET

De miért akarják megvizsgálni, ha tudják, hogy semmi baja?

A nemzetközi jog szabályaival összhangban kell tisztáznia a Barátság kőolajvezeték állapotát a magyar kormány tényfeltáró küldöttségének - derül ki a Magyar Közlönyben csütörtök esti kormányrendeletből.

Az Orbán Viktor által aláírt 1065/2026. (III. 4. jelzésű jogszabály szerint az Orbán-kormány úgy látja, a kőolajszállítás újraindításának nincs technikai akadálya. Ezt Ukrajna vitatja, és nem biztosítja a csőrendszer állapotának a vizsgálatát.

A tényfeltáró küldöttséget az energiaügyi miniszter helyettese, Czepek Gábor vezeti. A kormányfő felkérte a Magyar Olaj- és Gázipari Nyíltan Működő Részvénytársaságot, a Molt, hogy delegáljon tagot. A további tagok személyéről a miniszterhelyettes dönt. Orbán Viktor korábban egy videóban közölte: az Orbán-kormány rendelkezésére álló műholdfelvételek és információk alapján a Barátság kőolajvezeték működhetne. Ezt a megállapítást a most megjelent határozat is rögzíti.