emberölés;menekülés;féltékenység;Újfehértó;halálos késelés;volt férj;hátba szúrás;

2026-03-05 12:19:00 CET

Halálra késelte volt felesége új párját egy férfi Újfehértón

Féltékenység álhatott a háttérben, amikor a gyanúsított exneje lakásába jutva támadt a hazaérő párra. A nőnek sikerült elmenekülnie, a férfinak nem.