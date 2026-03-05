Halálra késelte volt felesége új párját egy férfi Újfehértón

Beosont volt felesége újfehértói otthonába március 4-én szerda este az az 50 éves férfi, aki a gyanú szerint egy késsel felfegyverkezve, lesben várta, hogy volt felesége és új párja hazatérjenek – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Amikor a pár gyanútlanul a házba lépett, a volt férj azonnal rájuk támadt.
Megpróbáltak mindketten elmenekülni, a házból kijutottak, de a férfi lemaradt a nő mögött, és támadója még az udvarban utolérte. A kezében tartott késsel áldozatát többször megszúrta és megvágta, míg végül hátba döfte. A férfi a helyszínen életét vesztette.
A jelek szerint a szintén újfehértói T. Zoltán nem is akarta leplezni tettét, ugyanis a bűncselekmény elkövetése után nem menekült el, és a helyszínen megvárta az intézkedő rendőröket. A volt férjet emberölés bűntett gyanújával hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását.