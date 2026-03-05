Féltékenység álhatott a háttérben, amikor a gyanúsított exneje lakásába jutva támadt a hazaérő párra. A nőnek sikerült elmenekülnie, a férfinak nem.
Az áldozat és támadói jól ismerték egymást.
Sokszor voltam féltékeny kezdő szerelmes koromban. Akkor még úgy hittem, hogy a szerelem egyben birtoklás, még ha elvileg a legnemesebb fajtájából is származik. Különben mi értelme lenne annak, hogy: te az enyém, én a tiéd?
A bántalmazás következtében a nő több, részben súlyos sérülést szenvedett. A férfi ellen sanyargatás, személyi szabadság megsértése és súlyos testi sértés miatt emeltek vádat.
Három évet kellene lehúznia a rácsok mögött, amennyiben mindent beismer az első tárgyaláson.
A vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek a bíróság. Az ítélet nem jogerős.
T. Róbertről, a feltételezett tettesről ügyvédje azt mondta, hogy védence öngyilkos akart lenni, leugrani az újpesti vasúti hídról, mert nagyon megbánta tettét. Valamiért letett erről, de „nagyon megviselték a történtek”.
A rendőrök szerint féltékenység miatt fajult el a diáklányok vitája.
Azonban nem hagyta annyiban és a taxiból kiszállva a közeli aluljáróig üldözte, és még egyszer elsütötte a pisztolyt.
Eszköztárában egyebek mellett vasvilla és lapátnyél is volt.
A médiának is felelőssége van abban, ki mer-e lépni párkapcsolatából egy bántalmazott. Az áldozatmentő megközelítéssel tálalt cikkek, televíziós riportok elbizonytalaníthatják, de a bántalmazás dinamikája sem könnyíti meg a helyzetüket: az erőszakos kitörést a „mézeshetek” időszaka követi. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet érzékenyítő előadást tartott a témában, az esemény aktualitását az adta, hogy novemberben van a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja.
Az idős férfi rendszeresen bántalmazta az asszonyt, és szexuális hűtlenséggel gyanúsította őt.
Ámokfutása közben többször életveszélyesen megfenyegette az asszonyt.
Letartóztatták a féltestvére meggyilkolásával gyanúsított borsodi kamaszt.
Az élettárs tüdejének egy részét az orvosok életmentő műtéttel távolították el.
A férfi nem tudott beletörődni abba, hogy felesége megcsalta, a vád szerint agyonlőtte riválisát és annak apját is.
Féltékenység miatt esett egymásnak két társaság, focicsapatnyi haragos ütlegelte egymást.
Öt ember meghalt, legkevesebb húsz megsebesült a kelet-vajdasági Begaszentgyörgy (Zitiste) egy kávéházában, ahol egy férfi géppisztollyal kezdett lövöldözni - közölte a rendőrség szombaton. A támadás szombat éjszaka egy óra negyvenkor történt.
Szerelemféltésből kialakult vita hevében egy konyhakéssel megszúrta volt feleségét egy férfi Tiszalúcon, az asszony életveszélyesen megsérült, a volt férjet őrizetbe vették - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Jogerősen nyolc év fegyházbüntetéssel sújtotta kedden a Szegedi Ítélőtábla azt a jászapáti férfit, aki 2013-ban féltékenységből benzinnel lelocsolta, és megpróbálta felgyújtani unokatestvérét.
Egy férfi szerelemféltésből többször megszúrt egy 33 éves sándorfalvi lakost Szegeden, a Makkosházi körúton lévő gyorsétterem melletti füves területen még márciusban. A rendőrség több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt javasol vádemelést - írja a police.hu. A képre kattintva galéria nyílik!
A levelet író "vetélytárs" fenyegette a férjet, amikor az kérdőre vonta a levél írása miatt.
Előzetes letartóztatásba helyezett a Miskolci Járásbíróság egy férfit, aki ellen több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás, mert pisztolyt fogott volt párjára és új barátjára - közölte a Miskolci Törvényszék elnökhelyettese.
Őrizetbe vették a washingtoni Fehér Ház egyik női alkalmazottját, mert rálőtt a kongresszust őrző capitoliumi rendőrség egyik tagjára, akivel viszonyt folytatott - közölte híroldalán kedden az amerikai CNN televízió.
Különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolta meg a Fővárosi Főügyészség azt a 42 éves férfit, aki tavaly márciusban egy vita során asztallábbal vert halálra egy embert Budapesten.