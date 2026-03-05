El a kezekkel a szerelemtől! – a bántalmazás és a szerelemféltés között nincs kapcsolat

A médiának is felelőssége van abban, ki mer-e lépni párkapcsolatából egy bántalmazott. Az áldozatmentő megközelítéssel tálalt cikkek, televíziós riportok elbizonytalaníthatják, de a bántalmazás dinamikája sem könnyíti meg a helyzetüket: az erőszakos kitörést a „mézeshetek” időszaka követi. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet érzékenyítő előadást tartott a témában, az esemény aktualitását az adta, hogy novemberben van a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja.