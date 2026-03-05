kormányinfó;

2026-03-05 11:24:00 CET

A kormánypárti Magyar Nemzet tiszapártozására és ukránozására a miniszter úgy reagált, az orosz kőolaj- és földgázbeszerzésnek szerinte a rezsicsökkentés szempontjából nincs alternatívája, ezért ha valaki le akar válni az orosz energiahordozókról, akkor az meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést. A Tisza Pártnak és a DK-nak szerinte az EU fontosabb. A Tisza Párt hat alkalommal támogatott az EP-ben olyan intézkedést, amely az orosz energiahordozók ellen irányult - közölte Gulyás Gergely.

Volodimir Zelenszkij legalább őszinte volt, amikor arról beszélt, reméli, hogy megbukik a mostani kormány - vélekedett a tárcavezető.

Az egyhangú EU-s döntéshozatal elvétől csak a szerződés módosításával lehet eltérni, de ahhoz szintén egyhangú szavazás kell - mondta a miniszter az Orbán-kormány vétópolitikájával kapcsolatban.