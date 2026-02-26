Barátság kőolajvezeték: Orbán Viktor levelet írt, a tényfeltáró küldöttségért visszatáncolhat Ukrajna támogatásának a vétójától

támogatás;Ukrajna;vizsgálat;Orbán Viktor;levél;António Costa;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-26 14:30:00 CET

A tényfeltáró küldöttség megállapításait Magyarország el fogja fogadni.

Ha a Barátság kőolajvezetéket a helyszínen megvizsgálhatja egy szlovák és magyar szakértőkből is álló tényfeltáró küldöttség, annak a létesítményről szóló megállapításait Magyarország el fogja fogadni – szerepel abban a levélben, amelyet csütörtökön António Costának, az Európai Tanács elnökének küldött Orbán Viktor. A Népszava birtokába került dokumentum szerint Magyarországnak érdekében áll a szállítás újraindítása, és a ennek a vizsgálat fejében hajlandó feladni a 90 milliárd eurós támogatásának a vétóját

A vizsgálatra a pozsonyi kabinet szerint azért van szükség, mert Ukrajna azt mondja, hogy az orosz támadásban megsérült Barátság kőolajvezetéket még nem tudták helyreállítani. Ezzel szemben a szlovák és a magyar kormány állítása szerint a javítás már megtörtént, Ukrajna politikai okokból nem szállít Oroszország felől a kőolajat.

A Orbán-kormány egyenesen odáig ment, hogy Ukrajna meg akarja buktatni, a parlamenti választásba avatkozik be fegyverként használva az energiát. Hivatalosan ezért vétózta meg Orbán Viktor az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós uniós hitel elfogadását.

Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság is sokszor hangoztatta, bár elkezdődtek a javítások, ezt a orosz támadások közepette végzik, és nem Ukrajna, hanem Oroszország miatt nem működik a szállítás. Az Európai Bizottság többször is megerősítette, kapcsolatban vannak a magyar és szlovák szervekkel, és nincs rövid távú energiabiztonsági veszély.

Ennek a vitának az eldöntésére születhet a közös tényfeltáró küldöttség, az utazás esetleges időpontja egyelőre még nem világos. Orbán Viktor a levelében azonban azt írja, Magyarország részt fog venni a vizsgálatban és ennek az eredményét el fogja fogadni.

Orbán Viktor levelét azzal zárja, hogy a kezdeményezése arra is vonatkozik, hogy megkönnyítse az Európai Tanács döntéseinek végrehajtását, és tisztában van a döntés végrehajtásának csúszása miatti a politikai nehézségekkel. A politikai nehézség arra vonatkozik, hogy Orbán Viktor visszatáncolt a saját decemberi ígéretéből, amivel számos vezetőt magára haragított. António Costa és számos európai vezető hangsúlyozta, A december végi EU-csúcson tett ígéretét szegte meg azzal, hogy blokkolni akarja a hitelt, amelyből Magyarország egyébként ki is maradt.

Mint mi is írtunk róla, a hét elején éles hangú levélváltás volt az Európai Tanács elnöke és a magyar miniszterelnök között. Emellett Magyarország a legújabb Oroszország elleni szankciós csomagot is megvétózta hétfőn. Costa és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Kijevben, a háború kitörésének keddi évfordulóján akarta bejelenteni a hitel véglegesítését, de Orbán miatt üres kézzel mentek Ukrajnába.