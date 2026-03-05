Gyerekeket vert a nevelő a Debreceni Javítóintézetben, vádat emeltek ellene

bántalmazás;Debreceni Javítóintézet;közfeladatot ellátó személy;

Többször is bántalmazta a rá bízott növendékeket.

Vádat emeltek egy férfival szemben, aki a Debreceni Javítóintézetben több letartóztatott fiatalt bántalmazott - közölte csütörtökön a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

E szerint a nevelőként dolgozó férfi 2024. június 13-án délután az intézet első emeletén tenyérrel erőteljesen rácsapott egy fogvatartott hátára azért, mert a fiatalkorú engedély nélkül ment be, és haladt át az alkalmazottak részére fenntartott helyiségeken. A férfi még aznap a befogadó csoportban elhelyezett fiatalokat fürdéshez sorakoztatta fel. Az egyik fogvatartott kérdezett tőle, mire a nevelő odalépett hozzá, és tenyérrel nyakon ütötte. Másnap ruhahajtogatást rendelt el, majd az ellenőrzéskor két fiatalt bántalmazott, ököllel a bordájukat ütötte meg.

A gyerekek nem sérültek meg. A nevelő közalkalmazotti jogviszonya rendkívüli felmentéssel megszűnt a bűncselekmények elkövetése után. A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen négy rendbeli közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette miatt nyújtott be vádiratot.

Amennyiben a férfi mindent beismer és lemond a tárgyaláshoz fűződő jogáról, akkor az ügyészség mértékes indítványként két év, három évre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását javasolja.