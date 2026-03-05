Vlagyimir Putyin még nem döntött, hogy Oroszország kivonul-e az európai gázpiacról, de utasítást adott az előkészítésre

Európai Unió;szankciók;energiaellátás;orosz gáz;

2026-03-05 14:10:00 CET

Megelőzendő az újabb szankciókat, leállítanák a szolgáltatást a büntetőintézkedések meghozása előtt.

Oroszország még nem döntött az európai gázpiacról való kivonulásról, de az elnök utasítást adott a kormánynak a döntés előkészítésére - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírókkal csütörtökön a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint. Tegnap az elnök kifejezetten hangsúlyozta, hogy ez nem döntés, csak javaslat, pontosabban utasítás a kormánynak, hogy készítse elő a döntést - mondta.

A szóvivő Vlagyimir Putyin szerda esti televíziós nyilatkozatát kommentálta, amelyben az orosz elnök rámutatott: az Európai Unió tagországai egy hónap múlva korlátozásokat terveznek bevezetni az orosz gáz, köztük a cseppfolyósított földgáz vásárlására, 2027-ben pedig teljes tilalmat terveznek elrendelni. Kijelentette, hogy Moszkva már az újabb európai szankciókat megelőzve leállíthatja a szállításokat.

Dmitrij Peszkov szerint a gázhelyzet napról napra romlik Európában, ennek fényében az EU fontolóra vette, hogy elhalaszthatja az Oroszországból származó cseppfolyósított földgáz importjának tilalmát. Hozzátette: Moszkva nem lát arra utaló jeleket, hogy az EU megváltoztatta volna álláspontját az Északi Áramlat gázvezeték épen maradt ágának esetleges újraindításával kapcsolatban.

Mint fogalmazott, az orosz gázipari vállalatok kapcsolatban állnak a globális piac képviselőivel, és pontosan látják, hol alakulnak ki prémium piacok. Közölte: a kormány figyelmet fordít arra, hogy a közel-keleti harci cselekmények és azoknak a nemzetközi olajpiaci helyzetre gyakorolt hatása ne vezessen a belföldi üzemanyagárak ingadozásához.

Dmitrij Peszkov röviden kitért az iráni konfliktusra is. Kijelentette, hogy Oroszország nem kapott Irántól segítségnyújtási, így fegyverszállítási kérelmet sem.