Vlagyimir Putyin még nem döntött, hogy Oroszország kivonul-e az európai gázpiacról, de utasítást adott az előkészítésre

Oroszország még nem döntött az európai gázpiacról való kivonulásról, de az elnök utasítást adott a kormánynak a döntés előkészítésére - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírókkal csütörtökön a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint. Tegnap az elnök kifejezetten hangsúlyozta, hogy ez nem döntés, csak javaslat, pontosabban utasítás a kormánynak, hogy készítse elő a döntést - mondta.
A szóvivő Vlagyimir Putyin szerda esti televíziós nyilatkozatát kommentálta, amelyben az orosz elnök rámutatott: az Európai Unió tagországai egy hónap múlva korlátozásokat terveznek bevezetni az orosz gáz, köztük a cseppfolyósított földgáz vásárlására, 2027-ben pedig teljes tilalmat terveznek elrendelni. Kijelentette, hogy Moszkva már az újabb európai szankciókat megelőzve leállíthatja a szállításokat.Elfogadta az Európai Tanács az orosz gázimport fokozatosan életbe lépő tilalmát, Magyarország perelMagyarország eddig 285 milliárd forintot vesztett az orosz földgázszerződésen, Vlagyimir Putyin már szinte mindenkinek olcsóbban mér, mint nekünk
Dmitrij Peszkov szerint a gázhelyzet napról napra romlik Európában, ennek fényében az EU fontolóra vette, hogy elhalaszthatja az Oroszországból származó cseppfolyósított földgáz importjának tilalmát. Hozzátette: Moszkva nem lát arra utaló jeleket, hogy az EU megváltoztatta volna álláspontját az Északi Áramlat gázvezeték épen maradt ágának esetleges újraindításával kapcsolatban.
Mint fogalmazott, az orosz gázipari vállalatok kapcsolatban állnak a globális piac képviselőivel, és pontosan látják, hol alakulnak ki prémium piacok. Közölte: a kormány figyelmet fordít arra, hogy a közel-keleti harci cselekmények és azoknak a nemzetközi olajpiaci helyzetre gyakorolt hatása ne vezessen a belföldi üzemanyagárak ingadozásához.
Dmitrij Peszkov röviden kitért az iráni konfliktusra is. Kijelentette, hogy Oroszország nem kapott Irántól segítségnyújtási, így fegyverszállítási kérelmet sem.Európai Bizottság: kormányfüggetlen az orosz földgáztilalom