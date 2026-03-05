Havi 110 ezer forintért bérel a salgótarjáni önkormányzattól egy 5630 négyzetméteres területet a fideszes képviselő cége

önkormányzat;Salgótarján;kemping;bérlés;

Laczkó Roland leszögezte, ugyanilyen elbírálásban részesült volna egy tiszás jelölt is.

Salgótarján kormánypárti önkormányzata tavaly júliusban annak a Salgó-Haven Kft.-nek adta bérbe a helyi Tó-Strand melletti területet, amely Laczkó Roland, a Nógrád megyei önkormányzat fideszes képviselőjének tulajdonában áll – derült ki a hvg.hu birtokába került szerződésből.

A portál szerint

a megállapodás egy 5630 négyzetméteres területről szól, amelyért a politikus cégének havonta 86 ezer forint plusz áfát, azaz 110 ezer forintot kell fizetnie.

A szerződés határozatlan időre szól, a bérleti díj pedig minden év februárjában a mindenkori inflációval emelkedik. A megállapodás aláírása előtt nem írtak ki pályázatot, ahogy hirdetést sem adtak fel a bérlés lehetőségéről.

Laczkó Roland nemcsak a Nógrád megyei közgyűlés fideszes tagja, hanem a salgótarjáni vagyonkezelő cég felügyelőbizottságának az elnöke is. A bérleti szerződést pedig – a város nevében eljárva – éppen a vagyonkezelő cég kötötte a fideszes politikus vállalatával.

Laczkó Roland a hvg.hu-nak azt mondta, ők keresték meg az önkormányzatot azzal az elképzeléssel, hogy szeretnének egy kempinget építeni Salgótarjánban.

„Megfelelő területet kerestünk a beruházásunkhoz, az önkormányzat pedig ezt a telket ajánlotta nekünk. A városban ugyanis ez az egyetlen olyan hely, amelyen megvalósítható az ötletünk anélkül, hogy a területet át kellene minősíteni”

– fogalmazott. Hozzátette, a későbbi bérleti díj nagyságát hivatalos értékbecsléssel állapították meg.

Laczkó Roland azt mondta, benne is felmerült, lesznek majd olyanok, akiknek nem tetszik, hogy fideszes megyei képviselőként, valamint a vagyonkezelő cég felügyelőbizottságának elnökeként szerződik a vagyonkezelő céggel. „Megkérdeztem több jogász ismerősömet is, és meggyőződtem arról, hogy ez nem ellentétes semmilyen törvénnyel sem. Ugyanilyen elbírálásban részesült volna egy tiszás jelölt is” – közölte. Majd megjegyezte,

„egyszerűen csak nekem jutott eszembe a kemping ötlete, az pedig, hogy történetesen én vagyok a felügyelőbizottság elnöke, semmit sem jelent”.

A területen tavaly nyár óta a politikus cége költségén bevezették az áramot és a vizet is, nagyobb fejlesztést viszont egyelőre nem terveznek a parcellák kijelölésén és két konténeren túl. „Szerencsére már vannak foglalások is” – mondta Laczkó Roland.

A szerződés szerint a szükséges fejlesztések költségeit a cégnek kell állnia.