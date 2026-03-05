Választás 2026: Heves közelebb mehet a Tiszához, de van város, ahol ehhez politikai földrengésnek kellene elnyelnie a Fideszt

Fidesz;Heves;parlamenti választás;

2026-03-05 16:30:00 CET

Heves megye mindhárom egyéni választókerületében magabiztosan nyert négy éve a Fidesz, de a Tisza miatt most jóval szorosabb a verseny. Elemzők szerint akár Egert és Gyöngyöst is „viheti” Magyar Péter pártja, bár Hatvanban jelenleg még a Fidesznek áll a zászló. Sorozatunk tizedik része.

Heves megye gazdasága, munkaerőpiaci mutatói az Észak-magyarországi régióban a legkedvezőbbek: a foglalkoztatási ráta stabil, a munkanélküliség pedig lényegesen alacsonyabb, mint a szomszédos Borsod-Abaúj-Zemplénben vagy Nógrádban. A nagyobb vállalkozások zöme Eger és Hatvan térségben összpontosul, a turizmus Eger és Gyöngyös környékén jelentősebb. Budapest viszonylagos közelsége miatt Hatvan és Gyöngyös nemcsak egyfajta logisztikai előnyt élvez, de az itteni bérekre is hatással van.

A biztos szavazók körében a februári trendek alapján Heves megyében a Tisza Pártot 43 százalék, a Fidesz-KDNP-t 41, a Mi Hazánkat 7, a DK-MSZP-t 3-4 százalék választaná most, míg a bizonytalanok aránya 18 százalék volt.

Utóbbi azért fontos, mert a mérések szerint a bizonytalanok közel kétharmada kormányváltást szeretne, de még nem köteleződött el a Tisza Párt mellett.

Ha ők az utolsó héten a „győzteshez húzás" elve alapján a Tisza mellé állnak, Heves megye akár 3:0-s ellenzéki fordulatot is produkálhat – vélekedtek általunk megkérdezett helyi politikusok.

A Heves megyei 1-es számú, egri központú választókerületben négy évvel ezelőtt Pajtók Gábor (Fidesz-KDNP) 52,1 százalékkal nyert, az egyesült ellenzék jelöltje, Berecz Mátyás 37,1 százalékot ért el. Eger hagyományosan polgári, értelmiségi központ, ahol a városi szavazók körében a Tisza Párt erős, vagyis elemzők szerint itt a legvalószínűbb a váltás. Ha az ellenzéki szavazók zöme a Tisza jelöltje mögé áll, akkor a Fidesz-előny elolvadhat, vagyis ez a körzet a „gyengén kormánypártiból” az ellenzék számára megnyerhető körzetté minősülhet át. Ha a részvétel magas lesz, az Egerben sem a kormánypártnak kedvez.

A Tisza Párt elérései az online felületeken többszörösen meghaladják a kormánypártét, különösen a 18-44-es korosztály körében.

Jelöltje Bódis Péter ügyvéd, aki a helyi közéletben is ismert jogi szakértőként. Nem klasszikus pártpolitikus, ami a városi polgári közegben előny lehet. A Fidesz-hívek körében kisebb zavart okozott néhány héttel ezelőtt, hogy Hollik István országgyűlési képviselő egy posztjában Szécsi Zoltán korábbi vízilabdakapus olimpikont nevezte a Fidesz egri jelöltjének – igaz, ezt pár órával később helyesbítette –, miközben Pajtók Gábor egy sportsérülésre hivatkozva néhány napig távol maradt a kampányeseményektől. Később ez a helyzet tisztázódott, Pajtók Gábor is nyomatékosította, hogy továbbra is ő a jelölt.

Egerben azonban máig fel-felröppen egyfajta összeesküvés-elmélet arról, hogy a háttérben még mindig Nyitrai Zsolt, a körzet korábbi egyéni képviselője, jelenlegi miniszterelnöki megbízott mozgatja a szálakat, akinek Szécsi lenne a liblingje. Eger térségben nemigen rúg labdába a többi ellenzéki párt – itt a Mi Hazánk Pápai Ákost, a DK Balla Pétert, a Jobbik Nagy-Szú Pétert, a kutyapárt pedig Blau Sándort indítja - , ugyanakkor néhány százaléknyi szavazatot elvethetnek a Tiszától, ami, főleg alacsonyabb részvételi arány esetén a Fidesznek kedvez. A kis pártok egyikének színeiben ringbe száll Pócs Alfréd önmagát szkítának valló, vírustagadó ortopéd szakorvos is Nemzetegyesítő Mozgalom a Szent Korona Országaiért jelöltjeként. (Cikkünk írása idején az induláshoz szükséges aláírásgyűjtés még zajlott, így nem lehetett tudni, hogy az aspiránsok közül hányan válnak végül hivatalosan is képviselőjelöltté - a szerk.)

A Heves megyei 2-es számú, gyöngyösi választókerület igencsak trükkös kialakítású, hiszen korábban nyúlványszerűen átrajzolták a választókerület határait, így például az Egerhez alig húsz-huszonöt, Gyöngyöstől viszont nyolcvan-kilencven kilométerre lévő Bélapátfalva vagy Szilvásvárad is a körzethez tartozik, ami e településekhez jobban kötődő, korábban itt élt, tanított fideszes Horváth László drogügyi biztosnak kedvez. Mégis, a 2018-as választásokon nehezen, pár százaléknyi különbséggel tudta csak megverni a Jobbik akkori elnökét, Vona Gábort. Legutóbb már erőteljesebb volt a győzelem, 2022-ben 54,9 százalékkal nyert a jobbikos, ám közös ellenzéki jelölttel, Dudás Róberttel szemben – utóbbi a Jobbik színeiben most újra startolna. Horváthot segítheti, hogy a legutóbbi önkormányzati választásokon az addig rendre baloldali gyöngyösi városvezetés jobboldalira cserélődött, ami erősítheti a helyiekben a győzteshez húzás preferenciáját. A tiszás jelölt itt Kiss János idegenforgalmi közgazdász, a poroszlói Ökocentrum korábbi igazgatója, akinek fő kampányüzenete a térség gazdasági megújítása és turisztikai lehetőségeinek jobb kiaknázása.

Gyöngyösön a Mi Hazánk – itteni indulójuk Seres-Polyák Katalin – szívhat el jobboldali radikális szavazókat, amivel a Fidesz gyengülhet, s nagy kérdés az is, vajon hová húzzák voksukat a környékbeli romák. Lázár János január végi, gyöngyösi Lázárinfóján meglehetősen parázs hangulat alakult ki a miniszter korábbi kijelentése miatt, miszerint miután Magyarország lezárta a határait a migránsok előtt, „nem marad más választás, mint föltárni a belső tartalékokat. Ez a magyar tartalék a magyar cigány emberek közössége. Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az Intercityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák. Akkor föl kell tárni a belső tartalékokat, és a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti.”

Magyar Péter korábban azt ígérte, több száz települést járnak majd végig hangosbemondókkal a hátrányos helyzetű térségekben, s lejátsszák majd Lázár János mondatait, hogy mindenki megismerje, mit gondol róluk a fideszes kormány.

Akad olyan település a térségben, ahol a helyi roma közösség meghatározó alakjai – mint amilyen például Csík Miklós építési vállalkozó Tarnazsadányban – már nyíltan felvállalják a Tisza támogatását,

átbillentve ezzel az ellenzéki oldalra jó néhány ottani kormánypárti szavazatot.

A hevesi 3-as számú választókerületben korábbi botrányai – egy belize-i offshore-számla gyanúja, a közte és utódja, Horváth Richárd hatvani polgármester között kialakult konfliktusok, a rokonságához köthető, uniós forrásokból épült, vadászházként használt „falusi szálláshely", vagy épp a Hadházy Ákos feljelentései nyomán indult ügyészi vizsgálat térségi TOP-os pályázatok miatt – ellenére is kirobbanthatatlannak tűnik a fideszes Szabó Zsolt, aki négy évvel ezelőtt 59,1 százalékkal nyert, míg Korózs Lajos, az ellenzéki összefogás akkori jelölje 29,6 százalékot ért el. A három körzetből a hatvani a legstabilabb kormánypárti térség, s bár a Tisza Párt itt is erősödött, a Fidesz vidéki hálózata és a helyi beruházások miatt ez a körzet a legkevésbé valószínű, hogy gazdát cserél, hacsak nem történik országos szintű politikai földrengés az utolsó hetekben. A legnagyobb ellenzéki párt jelöltje Juhász Áron gyógyszerész, akinek szakmai háttere egyfajta bizalmi tőkét jelenthet a választókerületben, különösen az idősebb korosztály és a kistelepülések lakói körében. Nem véletlenül áll kampánystratégiája középpontjában az egészségügy helyzete, a gyógyszerellátás és a szociális biztonság, de gyakran hangsúlyozza a gyermekvédelmi rendszer reformját is. A DK itt Nagy Tibor Balázst, a Mi Hazánk Gregus Renátát küldené a csatába.

Az erőforrások ebben a megyében is egyfajta Dávid és Góliát-harcra hasonlítanak:

becslések szerint a plakáthelyek közel 70 százalékát a kormánypárti jelöltek fotói, illetve a párt üzenetei uralják Eger, Gyöngyös és Hatvan utcáin. A Tisza Párt eközben közösségi finanszírozásra és mikroadományokra szorul, illetve kreatív megoldásként a híveit biztatja arra, hogy saját ingatlanjaikra tegyék ki a párt vagy a Tisza-szigetek molinóit. Az esélyek latolgatása alapján Hevesben ezúttal kevésbé valószínű a legutóbbi kormánypárti győzelem mindhárom körzetben, sokkal inkább 2:1 vagy 1:2-es arányú lesz a megosztás a Fidesz és a Tisza Párt között.