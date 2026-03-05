Demokratikus Koalíció: Embertelen bánásmód, borzasztó körülmények a Samsung SDI monori beszállítójánál

bántalmazás;balesetek;Demokratikus Koalíció;Monor;megalázás;magyar munkavállalók;beszállító;Rónai Sándor;Samsung SDI;

2026-03-05 17:59:00 CET

Az ott egyre kisebb számban dolgozó magyar munkavállalók félnek, de Rónai Sándort, az ellenzéki párt alelnökét megkeresték, hogy nyilvánosságot kapjanak az akkumulátorgyártás további árnyoldalai.

A gyártócsarnokokban elégtelen a szellőzés, a hőmérséklet gyakran 28–30 Celsius-fok, miközben a dolgozók nejlon védőöltözetben végzik munkájukat. Egyre több a baleset, és mindennapos a megalázó bánásmód – számolt be a gödi Samsung-gyár egyik beszállítójánál, a Monoron működő Shinheung Sec EU Kft.-nél tapasztalt állapotokról Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció alelnöke. Az ellenzéki párt lapunkhoz is eljuttatott közleménye szerint a politikust több magyar munkavállaló levélben és személyesen is megkereste ezzel kapcsolatban.

A dolgozók azt is elmondták, félnek a munkahelyi retorzióktól, mégis szeretnék, ha nyilvánosságra kerülnének az üzemben tapasztalt körülmények. – Egy koreai vezető például fizikailag bántalmazott egy magyar női dolgozót; a kiabálás és a szidalmazás rendszeres. A magyar munkavállalókat módszeresen kiszorítják az üzemből. Míg korábban jelentős számban dolgoztak ott magyarok, ma már műszakonként csak néhány tucatnyian maradtak. Eközben több mint ezer, főként vietnámi vendégmunkás érkezett, számukra külön munkásszállók épültek – emelte ki Rónai.

A DK adatai szerint a 13 monori gyártósorból már csak egyen dolgoznak magyarok. A magyar csoportvezetői pozíciókat megszüntették, a bónuszokat elvették, miközben a vendégmunkások vezetői pozíciói és juttatásai megmaradtak. – A gyárba látogatott Szijjártó Péter, a szabadnapos dolgozókat is berendelték, hogy nagyobb létszámot mutassanak. Mindez az Orbán-kormány akkumulátorgyár-stratégiájának következménye – hangsúlyozta Rónai Sándor, aki pártja követeléseit ismertette:

1.) A vendégmunkások tömeges behozatala helyett a magyar dolgozók számára biztosítsanak jól fizető, biztonságos munkahelyeket.

2.) Az előírásokat megszegő üzemeket zárják be.

3.) Ne épülhessen több új akkumulátorgyár Magyarországon.

– A DK minden ilyen ügyet ki fog vizsgálni, és nyilvánosságra fog hozni – fűzte hozzá Rónai Sándor.