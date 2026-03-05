Magyar Péter leszögezte, egy magyart sem fenyegethet egy külföldi állami vezető sem

Az ukrán elnök megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Hadd tegyem világossá, hogy senkit, egy magyart sem fenyegethet egy külföldi állami vezető sem. Sem a leköszönő Orbán-kormányt, sem a leendő Tisza-kormányt, egyetlen egy magyart sem – mondta Magyar Péter Szarvason.
A Tisza Párt elnöke arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij az Unian tudósítása szerint egy munkamegbeszélést követő sajtótájékoztatóján egy nem is annyira burkolt fenyegetést is megfogalmazott Orbán Viktor részére, amikor úgy fogalmazott: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót vagy a 90 milliárd első részletét, és az ukrán katonáknak lesznek fegyvereik. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a mi embereinknek – hadd hívják fel és beszéljenek vele a saját nyelvükön”.Volodimir Zelenszkij reméli nem blokkolja Orbán Viktor a 90 milliárdos uniós támogatást, különben megadja a címét az ukrán hadseregnek
Magyar Péter beszédében felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arra:
tisztázza a szavait, és ha tényleg ezt mondta, akkor vonja azt vissza.
Egyben felszólította, hogy adjon számot a Barátság kőolajvezeték állapotáról, és ha lehet mielőbb nyissák meg azt.
– Orbán Viktor miniszterelnöknek pedig azt tudom megismételni, hogy én készen állok, hogy bármikor elinduljunk és személyesen is megtekintsük a Barátság kőolajvezeték állapotát – mondta Magyar Péter.