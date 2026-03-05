Magyar Péter leszögezte, egy magyart sem fenyegethet egy külföldi állami vezető sem

Ukrajna;Orbán Viktor;Volodimir Zelenszkij;Magyar Péter;

2026-03-05 19:55:00 CET

A Tisza Párt elnöke felszólította Volodimir Zelenszkijt arra, hogy tisztázza a szavait.

Az ukrán elnök megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Hadd tegyem világossá, hogy senkit, egy magyart sem fenyegethet egy külföldi állami vezető sem. Sem a leköszönő Orbán-kormányt, sem a leendő Tisza-kormányt, egyetlen egy magyart sem – mondta Magyar Péter Szarvason.

A Tisza Párt elnöke arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij az Unian tudósítása szerint egy munkamegbeszélést követő sajtótájékoztatóján egy nem is annyira burkolt fenyegetést is megfogalmazott Orbán Viktor részére, amikor úgy fogalmazott: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót vagy a 90 milliárd első részletét, és az ukrán katonáknak lesznek fegyvereik. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a mi embereinknek – hadd hívják fel és beszéljenek vele a saját nyelvükön”.

Magyar Péter beszédében felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arra:

tisztázza a szavait, és ha tényleg ezt mondta, akkor vonja azt vissza.

Egyben felszólította, hogy adjon számot a Barátság kőolajvezeték állapotáról, és ha lehet mielőbb nyissák meg azt.

– Orbán Viktor miniszterelnöknek pedig azt tudom megismételni, hogy én készen állok, hogy bármikor elinduljunk és személyesen is megtekintsük a Barátság kőolajvezeték állapotát – mondta Magyar Péter.