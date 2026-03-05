Volodimir Zelenszkij reméli nem blokkolja Orbán Viktor a 90 milliárdos uniós támogatást, különben megadja a címét az ukrán hadseregnek

Orbán Viktor;fenyegetés;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-03-05 17:25:00 CET

Egyre durvul a kommunikáció.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök és a miniszteri kabinet tagjainak részvételével tartott munkamegbeszélést Volodimir Zelenszkij, az Unian tudósítása alapján az ezt követő sajtótájékoztatón az ukrán elnök egy nem is annyira burkolt fenyegetést is megfogalmazott Orbán Viktor részére.

Az oroszbarát magyar miniszterelnökre utalva Volodimir Zelenszkij úgy fogalmazott:

„Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót vagy a 90 milliárd első részletét, és az ukrán katonáknak lesznek fegyvereik. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a mi embereinknek – hadd hívják fel és beszéljenek vele a saját nyelvükön”

- jelentette ki.

Orbán Viktor mai, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján elmondott beszédében ugyancsak durva, háborús hangvételű üzengetésbe kezdett: „Semmilyen paktumot nem kötök, semmilyen kiegyezés nem lesz, le fogjuk őket verni, az olajblokádot le fogjuk törni. (...) Győzni fogunk és erőből fogunk győzni” - közölte a miniszterelnök, akinek sokat hangoztatott békepártisága egyre látványosabban és egyértelműbben hajlik át oroszpártiságba az utóbbi hónapokban.

Az Orbán-kormány ellenségeskedése Ukrajnával azt követően öltött minden korábbiaknál nagyobb méretet, hogy egy orosz támadás nyomán január 27-én leállt a Barátság kőolajvezeték, majd hosszas hallgatás után az oroszbarát magyar kabinet Ukrajnát tette felelőssé a történtekért, mivel Kijev nem siet újraindítani a szállítást, a javításhoz ugyanis szerintük tűzszünet kellene. Ezt az Orbán-kormány nem fogadja el, szerintük minden adott a szállítások folytatásához, bár az erről szóló információk szintén megkérdőjelezhetők.