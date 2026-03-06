Iráni válaszcsapások

Irán;Közel-Kelet;háború;

Lehet, hogy elszámította magát az amerikai és izraeli katonai vezetés. Lehet, hogy nem, csak titkolni akarták, hogy könnyen elhúzódó és kockázatos akcióba vágtak bele. Mindenesetre Irán még nem tört meg, és kiderült, komoly rakétaarzenállal rendelkezik. Válaszcsapásai kiterjednek szinte az egész közel-keleti térségre. Elsősorban amerikai bázisokat támadnak és izraeli városokat. Nem mindig kiszámítható, hova esnek a drónok.

Egyes információk szerint már az azerbajdzsáni Nahicseván repülőterét is találat érte.