VSquare: A Kreml megbízott egy csapatot azzal, hogy avatkozzon be az áprilisi választásba

2026-03-05 22:25:00 CET

Panyi Szabolcs úgy tudja, az erre vonatkozó hírszerzési információkat megosztották a partnerszolgálatokkal, így több EU-s és NATO-s ország titkosszolgálata valószínűleg már tisztában van a szándékokkal.

Több európai nemzetbiztonsági forrástól származó, egybehangzó információ szerint a Kreml egy politikai technológusokból álló csapatot bízott meg azzal, hogy avatkozzon be a 2026 áprilisi magyar parlamenti választásba – írja a Facebookon Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója.

A bejegyzés kiemeli, a cél a források szerint rendkívül egyszerű, Orbán Viktor hatalomban tartása.

Panyi Szabolcs azt írja,

a Kreml által Magyarország „kezelésével” megbízott ember Szergej Kirijenko, Putyin első kabinetfőnök-helyettese, aki Oroszország teljes politikai befolyásolási infrastruktúrájának – belföldinek és külföldinek egyaránt – a tervezője.

A bejegyzés felidézi, a Roszatom egykori elnöke 2016-ban lett Putyin belpolitikai mindenese, ám az elmúlt két évben látványosan kiterjesztette hatáskörét, és ma már külföldi választásokban is beveti Oroszország politikai manipulációs eszköztárát. Moldova volt a legutóbbi és legagresszívabb kísérlete: ott szavazatvásárló hálózatokat, trollfarmokat és helyszíni aktivistákat vetett be, hogy a nyugatbarát Maia Sandu elnök ellen fordítsa a közhangulatot. Bár nem járt teljes sikerrel,

a forgatókönyv megvan, és a VSquare forrásai szerint az oroszok most Magyarországon próbálják alkalmazni.

Három különböző európai ország nemzetbiztonsági forrásaival folytatott beszélgetések alapján az erre vonatkozó hírszerzési információkat megosztották a partnerszolgálatokkal, így számos EU-s és NATO-s ország titkosszolgálata valószínűleg már tisztában van a Kreml szándékaival, és figyel.

A bejegyzés felidézi, a moldovai műveletek óta új arc jelent meg Kirijenko külföldi befolyásolási struktúrájának csúcsán. 2025 végén Putyin létrehozta a Stratégiai Partnerség és Együttműködés Elnöki Főigazgatóságát, felszámolva két korábbi részleget, amelyeket az azóta lemondott Dmitrij Kozak felügyelt. Kirijenko egy bizonyos Vagyim Tyitovot nevezett ki az új szervezet élére, egy hozzá hű embert a Roszatomnál töltött közös évekből, ahol Tyitov az állami vállalat nemzetközi hálózatát vezette. Panyi Szabolcs szerint az új főigazgatóság a posztszovjet térségre összpontosít, amelybe a Kreml logikája szerint ma már Magyarország is beletartozik.

A VSquare újságírója szerint a magyar műveletet a terepen is szervezik. A terv orosz közösségimédia-manipulációs szakértők telepítését is tartalmazza a budapesti orosz nagykövetségre, diplomáciai vagy szolgálati útlevéllel felvértezve – utóbbival a büntetlenség biztosítása a lényeg.

Forrásai szerint a Budapestre telepített csapat egyelőre három főből áll, és a GRU, az orosz katonai hírszerzés megbízásából dolgozik a nagykövetségen.

Az azonban egyelőre nem tisztázott, hogy már aktívak-e.

Panyi Szabolcs egyik közép-európai nemzetbiztonsági forrása a fentieken túl azt állította: Kirijenko csapata aktív kapcsolatban áll a Fidesz-kampány bizonyos működtetőivel.