Török Gábor: Orbán Viktor jó gombokat nyomogat, Magyar Péter viszont érti ezt a játékot

2026-03-06 07:39:00 CET

A szakértő szerint színvonalas kampányt látunk, és ilyenre 2006 óta nem volt példa.

Orbán Viktor saját politikai érdeke szempontjából jó gombokat nyomogat, amikor Ukrajnát és annak elnökét választja ellenfélnek - írta egy csütörtök esti Facebook-posztjában Török Gábor.

Az elemző szerint Zelenszkij számára egy háborúban álló ország vezetőjeként nyilván nem a magyar kérdés a legfontosabb, ugyanakkor saját belpolitikai helyzetét talán még segítheti is, ha kemény mondatokat mond, éles válaszokat fogalmaz meg Orbán Viktor irányába. Mindez a magyar kormányfő hazai narratíváját támogatja. Szerinte a kormányfő Orbán belpolitikai nyeresége jelentős mértékben attól függ, hogyan reagál erre a helyzetre riválisa.

Úgy véli, Magyar Péter megmutatta, hogy - eltérően a 2010 utáni ellenzéki vezetőktől - érti ezt a játékot, és képes nagyon rövid idő alatt új keretet kínálni. Putyin és Zelenszkij mondatait egymás mellé helyezve, az ukrán elnököt élesen támadva, az Európai Uniót pedig cselekvésre, elhatárolódásra felszólítva saját tábora számára villámgyorsan (át)értelmezte a helyzetet. A Fidesz általi pozícionálásától a lehető legtávolabb ment el, hogy ne tudja a kormányoldal - mint tette négy évvel ezelőtt az akkori ellenzékkel - sarokba szorítani. Ettől még nyilván erre fog törekedni a Fidesz, saját szavazói számára valószínűleg teljes sikerrel, de ennél szélesebb körben már szükségük lehetne arra is, hogy Magyar Péter - mint négy évvel ezelőtt az ellenzék akkori miniszterelnök-jelöltje - belesétáljon a csapdába.

Török Gábor szerint egy színvonalas kampányt látunk. Nem azért, mert annyira szép, nemes és különösen igaz lenne. Alapvetően egyik sem - általában ilyenek a kampányok. Hanem azért, mert politikai tudásban és politikai munkában hasonló minőség áll szemben egymással: ilyenre 2006 óta tényleg nem volt példa Magyarországon.”