Republikon: liberálisok és baloldaliak alkotják a Tisza szavazótáborának jelentős hányadát

2026-03-06 09:10:00 CET

A Magyar Péter vezette szervezet egy gyűjtőpárt lett.

Magyarországon a jobboldali, konzervatív értékrend számít a legelterjedtebbnek, ugyanakkor csupán minden harmadik ember azonosítja magát ezzel - állapítható meg a Republikon Intézet lapunknak is megküldött kutatásából, amely a februári pártpreferencia-méréssel egyidőben készült.

A második legnagyobb támogatottságot a liberális értékrend élvezi, a megkérdezettek egynegyede sorolja magát ebbe a világnézeti csoportba. A baloldalinak vallók aránya 16 százalék, míg a zöld, környezetvédők aránya 10 százalék.

A pártpreferenciák szerinti bontás alapján a Fidesz-KDNP támogatói alkotják a leginkább egységes szavazói kört: 76 százalékuk jobboldalinak vallja magát, ami a párt egyértelmű jobboldali önmeghatározása miatt nem tekinthető meglepőnek. A kormánypártok szavazóinak nem kellett a választási matekhoz igazodniuk vagy voksukat megosztaniuk, mivel amíg valaki hinni tudott Orbán Viktorban, addig megtalálhatta a kapcsolódási pontot, függetlenül attól, hogy a párt éppen milyen szakpolitikát képviselt. Nyolc százalékuk zöldként határozza meg magát, további 8 százalék pedig nem tudta saját értékrendjét megjelölni.

A Tisza párt szavazóinak világnézeti összetétele változatosabb: körükben a liberális irányultság a leggyakoribb, 43 százalékuk ezt jelölte meg. A Tisza szavazóinak valamivel több mint egyötöde baloldali beállítottságú, a jobboldaliak aránya 11, a zöldeké 10 százalék. 14 százalékuk nem nevezett meg világnézeti kötődést. Egy ilyen összetételű tábor számára nehéz olyan szakpolitikai javaslatokat megfogalmazni, amelyekkel mindenki maradéktalanul egyetért, különösen a markánsan átpolitizált ügyekben. Ennek fényében nem váratlan, hogy Magyar Péter és pártja szakpolitikai kérdésekben óvatos, visszafogott megközelítést alkalmaz.

Az elmúlt évben a Tisza tényleges gyűjtőpárttá formálódott, miközben a Fidesz-KDNP támogatottságának csökkenésével a világnézeti összetétel is letisztult, jelenlegi szavazói határozottan jobboldali elkötelezettségűek. Ebben a helyzetben a Fidesz számára lehetőséget jelenthet a Tiszánál megjelenő, kisebb számú jobboldali szavazó elbizonytalanítása: ez ugyan már nem feltétlenül elegendő a szimpátia visszaszerzéséhez, de elég lehet ahhoz, hogy ezek a választók végül otthon maradjanak. A bizonytalanok között a liberális értékrend a leggyakoribb: minden negyedik bizonytalan válaszadó ebbe a csoportba sorolta magát. Utóbbi körben a baloldaliak aránya is magasabb az átlagnál, 22 százalékuk ezt a világnézetet jelölte meg, ami arra utal, hogy a jelenlegi pártpalettán nincs számukra megfelelő baloldali alternatíva. A jobboldaliak aránya ezzel szemben alacsonyabb a bizonytalanok között, mindössze 18 százalék, miközben a teljes népességben 33 százalékot mértek, ami nagyjából megfelel a Fidesz-KDNP teljes népességben mért támogatottságának.

Mindez arra utal, hogy a bizonytalan szavazók körében inkább az ellenzéki oldal rendelkezik tartalékkal.

Ugyanakkor a jelenlegi bizonytalanoknak csupán kis része mozgósítható a hátralévő hónapban, ezért a választás kimenetele várhatóan nem ezen a csoporton múlik, hanem azon, hogy a pártok mennyire képesek egyben tartani meglévő támogatói táborukat. A Fidesz-tábor világnézeti egysége ebből a szempontból előnyt jelenthet, ugyanakkor a jobboldaliak a felnőtt társadalomnak csupán körülbelül egyharmadát adják. Ha a Fidesz-KDNP nem tud kilépni az ideológiai keretei által meghatározott határokból, akkor nem lesz képes fenntartani a kormányalakításhoz szükséges többséget.