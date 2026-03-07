Iratcsipeszekkel is akadályozta Rogán Antal tárcája, hogy a 444 belenézzen a közérdekű adatigényléssel kikért dokumentumokba

Rogán Antal;közérdekű adatigénylés;444.hu;Miniszterelnöki Kabinetiroda;

2026-03-07 06:17:00 CET

A portál újságírója túl kíváncsi volt, ezért ki is dobták.

Rogán Antal minisztériumának kommunikációs szerződéseit szerette volna megnézni a 444, a Miniszterelnöki Kabinetiroda pedig változatos módokon igyekezett ezt megakadályozni.

A lap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre hivatkozva nyújtott be közérdekű adatigénylést január 14-én, amelyben a Miniszterelnöki Kabinetiroda és Balásy Gyula cégei között kötött kommunikációs keretszerződések iratanyagát kérték ki. Ezek jellemzően a következő címeken futnak: „Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása N., valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása N+1." A 444 az állampolgárok életét kiemelten érintő szószerkezetre hívta fel a figyelmet, ennek ellenére a tárca nem éppen volt partner az erről való tájékoztatásban.

A lap szerint hiába vannak meg a dokumentumok elektronikus formában, a nagy számukra hivatkozva csak személyesen engedik megnézni azokat. És még ekkor sem akárhogy: a minisztérium két munkatársa közölte, hogy az újságíró bizonyos iratokat nem nézhet meg, az iratokkal teletömött mappákban olyan, gondosan lefűzött dokumentumok voltak, amelyeket fehér lappal takartak ki, sőt, már fémcsipeszekkel is rögzítették őket. A 444 azt írja, hogy az anyag nagyjából 90–95 százalékát tartották vissza ilyen módon. Hogy a portál újságírója miért nem nézhette meg a újságírója a dokumentumokat, arra valódi indoklást nem kapott, csak annyit közöltek vele (bizonyíték nélkül), hogy azok nem tartoznak az adatkéréséhez.

Az összesen kilenc mappában tárolt irathalmazból végül csak a nem létező Tisza-adóról szóló nemzeti konzultációhoz és az Orbán-kormány jóléti intézkedéseihez kapcsolódó anyagokat lehetett megtekinteni, úgy mint az Otthon Start Program, családtámogatások, valamint a 3 százalékos kkv-hitel. Ebből azért kiderült, hogy az Orbán-kormány 2025 októbere és decembere között bruttó 8,1 milliárd forintot költött a Tisza-féle adóemelésiről szóló nemzeti konzultációra. A fiatalok otthonteremtésének támogatása címén indított, valójában az ingatlanárakat felhajtó Otthon Start Programot pedig összesen több mint 11,5 milliárd forintért hirdették.

A Rogán-tárca egyik munkatársa nem is csinált titkot abból, hogy az adatok eltitkolása volt a cél az iratcsipeszekkel: – Ön miatt szereztük be ezeket – jelentette ki, majd nem sokkal később a lap újságíróját ki is dobták. „A felhívás ellenére a letakart iratokat megpróbálta megtekinteni, a betekintést ezért 10:54 perckor megszakítjuk” – indokolták ezt.

A 444 közölte azt is, hogy jelenleg is perben állnak a minisztériummal közérdekű adatigénylés megtagadása miatt. A lap jogásza szerint több bírósági ítélet is rámutatott már, hogy az efféle kommunikációs szerződések közérdekű adatok. A minisztérium eljárása jogsértő, az Alaptörvény VI. cikke ugyanis nemcsak a közérdekű adatok nyilvánosságát rögzíti alapjogként, hanem azok terjesztését is - jelezte. A Miniszterelnöki Kabinetiroda már jónéhány pert elbukott az ügyben, így pontosan tisztában kellene lennie azzal, hogy az adatok nyilvánosságát köteles lehetővé tenni, annak pedig nincs jelentősége, ha esetleg a bemutatásra engedett aktába más, de ugyanebbe a csoportba tartozó szerződés iratanyaga is bekerül, mivel ugyanúgy közérdekű adatról van szó - vélekedett a jogász.