Összesen 374 médiumban hirdette a nem létező Tisza-adóról szóló nemzeti konzultációt az Orbán-kormány

2026-02-04 14:11:00 CET

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda összesen 8,3 milliárd forintot költött hirdetésekre és reklámokra. Érdekesség, hogy darabszámra a Dikh TV-n vásárolta a legtöbb megjelenést a kormány, de még a Pandúr Magazinban és a PC Gurun is hirdettek.

142 hírportálon, 136 nyomtatott sajtótermékben, 33 rádiócsatornán és 63 televíziós csatornán hirdette a kormány a legutóbbi nemzeti konzultációt – derül ki az aHang közérdekű adatigényléséből.

A civil szervezet tavaly év végén nyújtott be közérdekű adatigénylést a Miniszterelnöki Kabinetiroda felé, hogy megtudják, pontosan milyen költségei voltak a legutóbbi nemzeti konzultációnak, és hol hirdették azokat. Január közepén Rogán Antal tárcája a kérdések egy részét megválaszolta, arra azonban nem válaszolt, hogy mely médiumokkal, sajtóorgánumokkal – televíziós csatorna, rádió, nyomtatott újság, online hírportál – kötött szerződést a kormány, hogy hirdesse a konzultációt, illetve hány forintba kerültek a hirdetések összesen, mondván, hogy aránytalan nehézséget okoznak nekik ezt online elküldeni. Ezért felajánlották, hogy személyesen tekinthessék meg a szerződéseket, amire február 4-én került sor.

Az iratokból kiderül, hogy 2025. október 1. és december 7. között összesen 374 különböző sajtótermékben és médiumban – 136 nyomtatott újságban és magazinban, 142 online hírportálon, 33 rádiócsatornán és 63 televíziós csatornán – hirdette az Orbán-kormány a nem létező „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultációt.

Összesen 8,3 milliárd forintot költött a Miniszterelnöki Kabinetiroda a hirdetésekre és reklámokra. A keretszerződést Balásy Gyula cégeivel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel kötötte a tárca, a legtöbb sajtótermék a Mediaworkshöz, valamint a Village Media Kft-hez kötődik. A civil szervezet a szerződéseket böngészve számos érdekességre bukkant, mint például, hogy

a Dikh TV-n vásárolt a legtöbb hirdetést darabszámra a kormány, de a Pandúr Magazinban és a pcguru.hu oldalon is reklámozták a nemzeti konzultációt, vagy éppen hogy 7 napi hirdetésért 86 millió forintot fizettek Rogánék az Origónak.

Az aHang szerint a Fidesz a mostani kampányban is hadrendbe állítja a saját médiahálózatát, és mindent be fognak vetni, hogy a lehető legtöbb helyre eljussanak az üzeneteik. Szalóki Viktor, a civil szervezet politikai igazgatója szerint a legfőbb probléma, hogy összecsúsznak a kormányzati-, állami- és pártüzenetek, valamint hirdetések. „Ennek tökéletes példája a »Tisza-adó«, amellyel a Fidesz a Tisza Pártot próbálja lejáratni, és kampányfegyverként használni” – olvasható az aHang lapunkhoz eljuttatott szerdai közleményében.

Mint ismert, a kormányközeli Indexen jelent meg elsőként az dokumentum, amely után egészpályás letámadást indított az Orbán-kormány és a fideszes média, azzal vádolva a Tisza Pártot, hogy megszorításokra készülnek. A sorozatos cáfolatok ellenére az állítólagos Tisza-adóról közpénzmilliárdokból még egy nemzeti konzultációt is lebonyolítottak, a Mediaworks által kiadott Bors pedig annak dacára terjesztette négymilliós példányszámban a Magyar Péteréket lejárató ingyenes különszámát, hogy a Fővárosi Törvényszék végzésével ezt megtiltotta.