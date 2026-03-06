Nem tanácsolja az ukránoknak a Külügyminisztérium, hogy Magyarországra látogassanak

Magyarország;Ukrajna;

2026-03-06 12:55:00 CET

Önkényes vagyonelvonásról és emberrablásról beszélnek.

A magyar hatósági önkényes lépései miatt nem garantálható az ukrán állampolgárok biztonsága, ezért azt javasolja az ukrán külügy állampolgárainak, hogy tartózkodjanak a Magyarországra történő utazástól.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, idehaza feltartóztattak két pénzszállító autót, amelyben több millió dollár mellett kilenc kilogramm aranytömb volt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás miatt nyomoz, Kijev szerint azonban elraboltak hét ukrán állampolgárt, valamint eltulajdonították egy állami bank vagyonát.

A tárca azt kéri, az utazók részesítsenek előnyben más tranzitútvonalakat, és ne Magyarország területén keresztül közlekedjenek. Egyúttal felhívta az ukrán és az európai vállalkozások figyelmét arra a kockázatra, hogy Magyarország területén önkényes vagyoneltulajdonítás történhet, és azt javasolja, hogy ezekkel a kockázatokkal számoljanak minden, az országban folytatott bármely üzleti tevékenység tervezésekor.