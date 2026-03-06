Donald Trump: Lényegében megsemmisült az iráni légvédelem

Á. B.

Közel-Kelet;Egyesült Államok;Donald Trump;háború Iránban;

2026-03-06 09:57:00 CET

Nagy hányadban semmisítik meg a rakétakilövő-állomásokat, és sokkal kevesebb drónt tudnak indítani.

Irán légvédelmi és rakétaképességei teljesen vagy nagyrészt megsemmisültek - mondta csütörtökön az Egyesült Államok elnöke a magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint.

„Légvédelmi fegyvereik eltűntek. Így nincs légierőjük. Nincs légvédelmük. Minden repülőgépük eltűnt” - fogalmazott Donald Trump.

Hozzátette, hogy Irán rakétáinak 60 százalékát és indítóberendezéseinek 64 százalékát megsemmisítették.

„Amint kilőnek egy rakétát, négy percen belül eltalálják az indítóberendezést”

- tette hozzá Trump egy, az észak-amerikai első osztályú labdarúgó-bajnokság (MLS) győztes csapatát, az Inter Miamit ünneplő rendezvényen.

Irán nukleáris programja és haditengerészete mellett Washington korábban az ország rakétaprogramját is kulcsfontosságú háborús célpontnak minősítette.

Brad Cooper admirális, a közel-keleti térségért felelős amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) parancsnoka a bejelentéssel párhuzamosan tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy Irán jelenleg lényegesen kevesebb rakétát indít. „Ha visszatekintünk az elmúlt 24 órára, akkor a művelet kezdetéhez képest a ballisztikusrakéta-támadások száma az első nap óta 90 százalékkal csökkent. A drónok támadásai az első nap óta 83 százalékkal csökkentek" - mondta a katonai vezető.