Donald Trump: Lényegében megsemmisült az iráni légvédelem

Irán légvédelmi és rakétaképességei teljesen vagy nagyrészt megsemmisültek - mondta csütörtökön az Egyesült Államok elnöke a magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint.
„Légvédelmi fegyvereik eltűntek. Így nincs légierőjük. Nincs légvédelmük. Minden repülőgépük eltűnt” - fogalmazott Donald Trump.
Hozzátette, hogy Irán rakétáinak 60 százalékát és indítóberendezéseinek 64 százalékát megsemmisítették.
„Amint kilőnek egy rakétát, négy percen belül eltalálják az indítóberendezést”
- tette hozzá Trump egy, az észak-amerikai első osztályú labdarúgó-bajnokság (MLS) győztes csapatát, az Inter Miamit ünneplő rendezvényen.
Irán nukleáris programja és haditengerészete mellett Washington korábban az ország rakétaprogramját is kulcsfontosságú háborús célpontnak minősítette.
Brad Cooper admirális, a közel-keleti térségért felelős amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) parancsnoka a bejelentéssel párhuzamosan tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy Irán jelenleg lényegesen kevesebb rakétát indít. „Ha visszatekintünk az elmúlt 24 órára, akkor a művelet kezdetéhez képest a ballisztikusrakéta-támadások száma az első nap óta 90 százalékkal csökkent. A drónok támadásai az első nap óta 83 százalékkal csökkentek" - mondta a katonai vezető.