Két napig hallgatott a katasztrófavédelem, miért vonult ki pár napja a Samsung SDI gyárához három tűzoltóautó

2026-03-06 13:46:00 CET

Először azt közölték, felsőbb utasításra nem mondhatnak semmit, ám az erről szóló cikk megjelenése után azonnal reagáltak.

Legalább három tűzoltóautó érkezett a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárához március 4-én, szerdán - írja a Telex.

A lap munkatársai éppen egy riportot készítettek a Pest vármegyei városban, amikor figyelmesek lettek két hagyományos és egy darus tűzoltókocsira, amint éppen az üzemből jöttek ki. Az esetet követően nem sokkal, szerdán 11:41-kor kérdéseket küldtek a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. Arra kérték őket, hogy tájékoztassanak arról, miért riasztották a tűzoltóautókat a gyárba, történt-e tűzeset vagy baleset, valamint van-e tudomásuk sérültekről.

Mivel néhány órán belül nem érkezett válasz, szerdán délután telefonon is érdeklődtek a katasztrófavédelemnél. Akkor azt közölték, hogy hamarosan válaszolnak. Amikor arról kérdezték őket, mikor várható a tájékoztatás, azt mondták, szerda este vagy csütörtök reggel.

Miután csütörtök délelőtt sem érkezett reakció, aznap kora délután ismét telefonáltak, hogy megtudják, mikorra várható a válasz. Ekkor már azt közölték, hogy határidőt nem tudnak mondani a válaszadásra, mert „felsőbb utasítás” alapján jelenleg nem adhatnak tájékoztatást az ügyről. Ezután ismét e-mailt küldtek az ügyben. A katasztrófavédelem péntek délelőttig nem válaszolt, ezért megjelentették a cikket, majd ezt követően egy órán belül válasz érkezett - 49 órával az első kérdés elküldése után.

Eszerint a váci hivatásos tűzoltók és a Samsung létesítményi tűzoltói „az éves gyakorlattervnek megfelelően gyakorlatot tartottak”.